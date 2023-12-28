2024 yılına artık birkaç gün var. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren resmî kurumlardan alınacak olan değerli kâğıtların bedelleri de artacak. Bu bedellerdeki artışın daha önceden belirlenmiş olan %58'lik yeniden değerleme oranı kadar olması bekleniyordu. Resmî gazetede yayımlanan yeni değerli kâğıt bedelleri bu beklentiyi karşılar nitelikte oldu.
Yeni düzenleme ile birlikte noter kâğıdı ve beyanname için 55 TL olan ücret 87 TL'ye, protesto ve resen senetlerde 110 TL olan ücret 174 TL'ye çıktı. Pasaport defteri bedeli 790 TL'ye yükselirken kimlikler 130 TL, sürücü belgeleri ise 990 TL'yi buldu. Banka çeklerinin de yaprak bedeli 55 TL'ye yükseldi. Bu bedeller 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.
İşte tüm değerli kâğıt bedelleri:
|Noter kâğıdı
|87,00 TL
|Beyanname
|87,00 TL
|Protesto, vekâletname, resen senet
|174,00 TL
|Pasaportlar
|790,00 TL
|İkâmet izni
|565,00 TL
|Kimlik yenileme (kanuni süre dışında bildirilen doğum, yenileme)
|130,00 TL
|Kayıp nedeniyle kimlik yenileme
|260,00 TL
|Aile cüzdanı
|705,00 TL
|Sürücü belgeleri
|990,00 TL
|Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
|990,00 TL
|Motorlu araç tescil belgesi
|885,00 TL
|İş makinesi tescil belgesi
|740,00 TL
|Banka çekleri (yaprak başına)
|55,00 TL
|Mavi Kart
|130,00 TL
|Yabancı çalışma izin belgesi
|565,00 TL
|Çalışma izni muafiyeti belgesi
|565,00 TL
Yeni bedeller, genel olarak değerli kâğıtlarda %58'lik yeniden değerleme oranında artışı ortaya koydu. Karar, 28 Aralık 2023 tarihli resmî gazetede "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:86) Değerli Kâğıtlar" başlığıyla yayımlandı.