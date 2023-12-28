2024 yılı için noter kâğıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgesi gibi değerli kâğıtlar için ödenecek yeni bedeller resmî gazetede yayımlandı. Değerli kâğıtlarda yeniden değerleme oranında artış yapıldı.

2024 yılına artık birkaç gün var. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren resmî kurumlardan alınacak olan değerli kâğıtların bedelleri de artacak. Bu bedellerdeki artışın daha önceden belirlenmiş olan %58'lik yeniden değerleme oranı kadar olması bekleniyordu. Resmî gazetede yayımlanan yeni değerli kâğıt bedelleri bu beklentiyi karşılar nitelikte oldu.

Yeni düzenleme ile birlikte noter kâğıdı ve beyanname için 55 TL olan ücret 87 TL'ye, protesto ve resen senetlerde 110 TL olan ücret 174 TL'ye çıktı. Pasaport defteri bedeli 790 TL'ye yükselirken kimlikler 130 TL, sürücü belgeleri ise 990 TL'yi buldu. Banka çeklerinin de yaprak bedeli 55 TL'ye yükseldi. Bu bedeller 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

İşte tüm değerli kâğıt bedelleri:

Noter kâğıdı 87,00 TL Beyanname 87,00 TL Protesto, vekâletname, resen senet 174,00 TL Pasaportlar 790,00 TL İkâmet izni 565,00 TL Kimlik yenileme (kanuni süre dışında bildirilen doğum, yenileme) 130,00 TL Kayıp nedeniyle kimlik yenileme 260,00 TL Aile cüzdanı 705,00 TL Sürücü belgeleri 990,00 TL Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990,00 TL Motorlu araç tescil belgesi 885,00 TL İş makinesi tescil belgesi 740,00 TL Banka çekleri (yaprak başına) 55,00 TL Mavi Kart 130,00 TL Yabancı çalışma izin belgesi 565,00 TL Çalışma izni muafiyeti belgesi 565,00 TL

Yeni bedeller, genel olarak değerli kâğıtlarda %58'lik yeniden değerleme oranında artışı ortaya koydu. Karar, 28 Aralık 2023 tarihli resmî gazetede "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:86) Değerli Kâğıtlar" başlığıyla yayımlandı.