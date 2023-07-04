Her yazarın hayali bir gün kendi kitabını yazmaktır. İyi ama kitap dediğin şey ha deyince yazılır mı? Elbette yazılmaz, çok sıkı ve planlı bir çalışma programına sahip olmanız gerekir. Gelin kitap nasıl yazılır sorusunun yanıtına bakalım ve bir yazarın bilmesi gereken en önemli detaylardan bazılarını görelim.

Yazı yazmak kolay iş; al önüne kağıdı kalemi ya da bilgisayarı, başla kelimeleri art arda yazmaya. Peki ya bir yazar olmak? İşte o hiç de kolay bir iş değil. Zaten kimse dur ben yazar olayım demez, içinizden gelen bir dürtü olarak ortaya çıkar. Elbette her yazarın hayali bir gün kendi kitabını yazmaktır. Hayali güzel ama bir kitap nasıl yazılır daha önce hiç düşündünüz mü?

Kitabı yayımlatmaktan bahsetmiyoruz, o bambaşka bir yazının konusu. Biz bu yazımızda kitap nasıl yazılır sorusuna odaklanacağız. Çünkü yazar olan herkes bilir ki bir kitap yazmak demek, önüne kağıdı kaleme almaktan çok daha fazlasıdır. Bir kitap yazmak isteyen kişinin çok sıkı çalışması ve oldukça planlı bir programa uyması gerekir. İşte kitap yazmayı kafasına koyanların işini kolaylaştıracak bazı ipuçları.

Bir kitap yazmaya başlamadan önce şu soruları yanıtlayın:

Gerçekten bir kitap yazmaya hazır mısınız?

Yeni beceriler geliştirecek sabrınız var mı?

Yazacağınız şeye ne kadar hakimsiniz?

Gerçekten bir kitap yazmaya hazır mısınız?

İşin detaylarını bir kenara bırakırsak bir kitap yazmak isteyen kişinin öncelikle bu iş ile uğraşacak boş vakte ve yoğun bir şekilde harcayacağı zihinsel enerjiye ihtiyacı vardır. Eğer oluşturacağınız yazma planına sadık kalamayacaksanız ve kitapla uğraşacak zihinsel enerjiniz olduğunu düşünmüyorsanız bu işe hiç bulaşmamanızda yarar var.

Yeni beceriler geliştirecek sabrınız var mı?

Kitap yazma sürecini bir maratona benzetebiliriz. Kimi zaman hızlanmalı, kimi zaman yavaşlamalı ve hatta bazen durma noktasına gelmeyi göze almalısınız. Yazdıklarınıza tek tek bakacaksınız, tekrar tekrar düzenleyeceksiniz ve hatta belki silip sıfırdan başlayacaksınız. Eğer bu sürece alışık değilseniz bu yeni becerileri kazanma sabrına sahip olmanız gerekiyor.

Yazacağınız şeye ne kadar hakimsiniz?

Aklıma harika bir fikir geldi hemen oturayım da bunu kitap olarak yazayım derseniz maalesef sonuç hüsran olacaktır. Çünkü yazacağınız kitabın noktasından virgülüne kadar tüm karakterlerine, olay örgüsüne ve konusuna hakim olmanız gerekiyor. İşin nereye varacağını bilmeden bir kitap yazmaya başlarsanız kısa sürede sıkılıp bırakmanız mümkün.

Gelelim asıl meseleye, kitap nasıl yazılır? İşte kitap yazmak isteyenlerin işini kolaylaştıracak temel adımlar:

Adım #1: Nerede yazacağınıza karar vererek başlayın.

Nerede yazacağınıza karar vererek başlayın. Adım #2: Kitap fikrine konsantre olun.

Kitap fikrine konsantre olun. Adım #3: Ana hatları belirleyin.

Ana hatları belirleyin. Adım #4: Gerekli araştırmayı yapın.

Gerekli araştırmayı yapın. Adım #5: Bir yazma rutini oluşturun.

Bir yazma rutini oluşturun. Adım #6: İlk taslağı bitirene kadar durmayın.

İlk taslağı bitirene kadar durmayın. Adım #7: İlk taslak üzerinde düzenlemeler yapın.

İlk taslak üzerinde düzenlemeler yapın. Adım #8: İkinci taslağınızı yazın.

İkinci taslağınızı yazın. Adım #9: Yayımlama çalışmalarına başlayın.

Adım #1: Nerede yazacağınıza karar vererek başlayın:

Eğer daha önce bu tür bir yazma sürecine girmediyseniz nerede yazmanız gerektiği son derece önemlidir. Yazma mekanının rahatlığı yazardan yazara göre değişeceği için bu konuda hiç kimse tavsiye veremez. Kimisi odasındaki masada, kimisi bir kafede, kimisi bir bahçede huzur içinde yazar. Kitap yazma süreciniz başlamadan önce birkaç deneme yanılma yaparak sizin için en doğru mekanı bulabilirsiniz.

Adım #2: Kitap fikrine konsantre olun:

Kitap yazma fikrine odaklanmak yazma sürecinin en önemli adımlarından bir tanesini oluşturur. Çünkü önünüzde sayısız seçenek var, hangisini seçip de yazacaksınız? Usta yazarlar şu birkaç soruyu kendinize mutlaka sormanız gerektiğini söylerler; kitabım ne hakkında, bu hikaye neden ilginç, ben neden bu fikre kapıldım, bu kitabı kim okur? Bu soruların yanıtını bulursanız emin olun işler çok daha hızlı ilerleyecektir.

Adım #3: Ana hatları belirleyin:

Kitabın ana hatlarını belirleme sürecini, bir ressamın eskizden önceki temel işaretlemeleri olarak düşünebilirsiniz. Bir ressam, resme bile değil eskize başlamadan önce kağıt üzerine birkaç basit çizgi ile resmedeceği öğeleri işaretler. Bir yazar da kitaba bile değil taslağa başlamadan önce birkaç basit cümle ile ana hatları belirlemeli. Hatta kendinize gerçekten bir yazım süreci haritası bile oluşturabilirsiniz.

Adım #4: Gerekli araştırmayı yapın:

Kurgu dışı bir kitap yazacaksanız zaten çılgınlar gibi araştırma yapmanız gerekiyor ancak bir kurgu yazacaksanız da mutlaka araştırma yapmalısınız. Yazacağınız konu hakkında belgeseller izleyebilir, dönemin ruhunu anlamak için o dönemin filmlerini izleyebilir ve en önemlisi ilgili kitapları okuyabilirsiniz. Bunları yaparak gerekli bilgileri öğrenmenin yanı sıra aynı konuya sizin gibi bakanlar olup olmadığını görürsünüz ve yazdıklarınızın gerçekten benzersiz olmasını sağlarsınız.

Adım #5: Bir yazma rutini oluşturun:

Her şey tamam, yazmaya başladınız ama bir gün on sayfa, bir gün iki sayfa, bir hiç sayfa yazarak o kitap bitirilmez. Bütün usta yazarların bir yazma rutini vardır. Mutlaka bir iş gibi mesai saatleriniz olması gerekmez ancak kendinize bir sayfa ya da kelime sınır belirleyerek başlayabilirsiniz. Saat planlamasının etkisi de kişiden kişiye göre değişecektir ama en azından ilk günlerde bir rutine başlarken işinize yarayabilir.

Adım #6: İlk taslağı bitirene kadar durmayın:

Kitabınızın ilk taslağı, bir resmin eskizine benzer. Sorunlar, hatalar, yanlışlar görmeniz son derece normal, zaten taslak yazma amacınız bu. Ancak oluşturduğunuz rutine uyarak ilk taslağı tamamlamanız son derece önemli. Çünkü ilk taslak gerçekten de içinizdeki düşüncelerin en net dışarı yansıması olacaktır.

Adım #7: İlk taslak üzerinde düzenlemeler yapın:

Kitabınızın ilk taslağını elinize alın ve kendinizi acımasızca eleştirin. Asla yazdıklarınıza aşık olmayın. Üstünü çizin, karalayın, eklemeler yapın ya da bir bölümü tamamen silip yeniden yazın. Sonuçta bu kitabı sizi hiç tanımayan bir kişi okuyacak. Bir yazar değil de sıradan bir okuyucu olarak okuyup, ben burada ne görmek isterdim düşüncesi ile düzenlemeler yapmalısınız.

Adım #8: İkinci taslağınızı yazın:

İkinci taslak, artık bitiş çizgisine bir adım var demektir. İlk taslağı acımasızca eleştirirken aldığınız notları dikkate alarak ikinci taslağı yazmalısınız. Bu nokta, hikayenizi zenginleştirmek ya da tercihinize göre basitleştirmek için en uygun adım. Sonuçtan memnun olana kadar ikinci taslak üzerinde çalışmayı sürdürün.

Adım #9: Yayımlama çalışmalarına başlayın:

Tebrikler, kitabınızı tamamladınız. Artık kitap sahibi bir yazarsınız. Ancak bu kitabın okuyucularla buluşması için yayımlanması gerekiyor ve yayımlanması için de yayınevleri ile görüşmeniz gerekiyor. Kitabı bir yayınevine gönderebilir, kendiniz yayımlatabilir ya da dijital ortamda yayınlayabilirsiniz. Tercih sizin.

Kitap yazmanın maliyeti ne kadar, ne kadara mal olur?

Kitap yazmanın maliyeti en fazla kullanırsanız kağıt ve kalem masrafı olur, kitap yazmak ücretli değil. Tabii bu soruyu soranların asıl merak ettiği konu yayım masrafıdır. Bazı yayınevleri kitabınızın ne olduğuna bakmaksızın adedine ve sayfa sayısına göre sizden bir ücret alarak kitabınızı basarlar. Hatta bazıları dağıtım hizmeti de verir. Eğer böyle bir yol izlemek istemezsiniz kitabınızı size en uygun yayınevlerine gönderebilirsiniz. Beğenen yayınevleri kitabınızı sizden ücret almadan basar ve dağıtırlar.

Peki kitap yazarak para kazanmak mümkün mü?

Elbette mümkün. Kendi paranızla bastırdığınız kitabı bile dağıtırsanız satışlarından belirli bir oranda telif kazanırsınız. Kitabınız bir yayınevi tarafından yayımlanırsa da size anlaşmanıza göre belirli bir telif ücreti ödenir. Alınacak ücret satış oranlarına göre de düzenlenebilir. Fakat açık konuşmak gerekirse bir kitap yazayım da böyle geçineyim demek maalesef pek de mümkün değil.

Her yazarın hayali olan kitap nasıl yazılır sorusunu yanıtlayarak kitap yazarken işinize yarayacak bazı ipuçlarından bahsettik. Tüm bu anlattıklarımız kitap yazmayı ilk kez düşünen okuyucularımıza temel bir bilgi vermek içindir. Elbette her yazarın kitap yazma süreci diğerinden farklı olabilir.