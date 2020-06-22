Bir realme telefon kullanıcısı, yeni aldığı realme XT akıllı telefonun gece şarjdayken patladığını iddia etti. Firmaysa telefonun patlama nedeni olarak bataryaya zarar veren bir dış darbeyi gösterdi.

Akıllı telefonların patlama haberleri çok sık gelmiyor ancak olması gerektiğinden daha fazla karşımıza çıkıyor. Şimdi de bir realme XT’nin satın alındıktan sonra gece şarjdayken patladığı iddia edildi.

Firmaysa telefonun patladığı yönündeki iddiayı reddetmezken telefonun patlama nedeninin kendilerinden kaynaklanmadığını savundu. realme’ye göre bu sorunun nedeni bataryaya dışarıdan gelen bir darbe.

realme XT havaya uçtu:

realme XT, uygun fiyatlı telefonlar segmentinde pek çok kişi tarafından tercih edilen bir alternatif olmuştu. Firmanın satışa sunduğu realme XT cihazlarından birinin, satın alındıktan sonra 24 içinde patladığı öne sürüldü.

İddialara göre patlama, telefon gece şarja bırakıldığında yaşandı. Bu süreçte kullanılan şarj cihazıysa firmanın kendi kutusundan çıkan şarj cihazıydı. Kullanıcı, patlamayla ilgili olarak firmayı suçlamış olsa da firmanın iddiaları farklı.

91mobiles adlı internet sitesine açıklama yapan realme, patlama yaşandığını reddetmese de patlamadan kendilerinin sorumlu olduğuna karşı çıktı. Onlara göre sorunun nedeni, telefonun bataryasına zarar veren ve bütünlüğünü bozan bir dış darbe oldu.

Kimin haklı olduğu bilinmiyor:

Kullanıcı Roshan Singh, firmanın müşteri hizmetlerine belgeleri ve telefonun görüntüleriyle ulaşmaya çalıştı. İddialara göre firma sorumluları, sadece görüntülere bakarak telefonun dışarıdan gelen darbe nedeniyle alev aldığını öne sürerek kullanıcının şikâyetini reddetti.

Twitter’a taşınan tartışmada kullanıcı, realme’nin konuyla ilgili olarak aksiyon almasını istedi. Şu ana kadar firmanın bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtiliyor. Singh ise telefonun ve faturalarının bilgilerini paylaştı.

Geçmişe baktığımızda Samsung Galaxy Note7, realme, Xiaomi ve hatta Apple gibi firmaların da patlayan batarya sorunları yaşadığını görmüştük. Twitter’a yansıyan vakanın genel bir vaka mı olduğu yoksa tek seferlik bir sorundan mı kaynaklandığı bilinmiyor.