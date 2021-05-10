Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, 29 Mart'ta gerçekleştirilen saldırı nedeniyle 1 milyon civarı vatandaşın verisinin açığa çıktığı belirtildi. Yargı süreci devam ederken bilgisayar korsanı, ele geçirdiği verileri satışa çıkardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye sistemlerine siber saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamalarda bu saldırının 29 Mart'ta gerçekleştiği ifade edildi. Saldırı kapsamında aralarında belediye çalışanlarının ve belediyeye e-posta gönderen kişilerin de olduğu yaklaşık 1 milyon vatandaşın bilgisi açığa çıktı. Bilgisayar korsanları, ele geçirdikleri verileri bir hacker platformu üzerinden satışa çıkardılar.

Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda konuyla ilgili adli sürecin başlatıldığı, kolluk kuvvetlerinin 30 Mart tarihinden beri olayın içinde olduğu ifade edildi. Saldırıların son dönemlerde yoğunlaştığını, bunların yurt dışı kaynaklı olduğunu ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de sıklıkla hedef haline geldiğini söyleyen yetkililer, bilişim altyapılarını geliştirmeye devam ettiklerini açıkladılar.

Çalınan bilgilerin bir kısmı şöyle

Edinilen bilgilere göre sızdırılan veriler arasında vatandaşların T.C. kimlik numaraları, diğer kimlik bilgileri, e-posta adresleri ve diğer kişisel bilgileri yer alıyor. Kullanıcı verilerini ele geçiren "Maxim Gorki" isimli bilgisayar korsanı, bu verileri resmen satışa çıkardı. Bilgisayar korsanı, iletişim bilgilerini de vererek verileri satın almak isteyen kişilerin kendine ulaşabileceğini açıkladı.

Bu arada, Konya Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yapacağını duyurdu. Ancak konunun yargı sürecinde olduğunu söyleyen belediye yetkilileri, resmi açıklamayı yapabilmek için yargı sürecinin sona ermesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ancak açık konuşmak gerekirse konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapılırsa yapılsın, bu durum çalınan verilerin yeniden güvenli hale gelmesini sağlamayacak.