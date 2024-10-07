Köpek Balıkları, Nasıl Oluyor da Su Altında Kan Kokusunu Kilometrelerce Öteden Alabiliyor? Hayran Bırakacak Burun Anatomisi

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Köpek balıkları, su altı dünyasının en dikkati çeken canlılarındandır. Öyle ki bu hayvanların, kan kokusunu kilometrelerce öteden alabildiği iddiası sürekli olarak gündeme gelir.

Onların koku alma duyusu oldukça gelişmiştir ancak söylendiği gibi çok uzaklardaki bir kokuyu alabilecek kadar iyi midir?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Köpek balıklarının başlarının önünde, tıpkı bizde olduğu gibi iki burun deliği vardır.

köpek balığı

Ancak bu burun delikleri bizimkilerden farklı olarak nefes almak için kullanılmaz. Bunun yerine, deniz suyunun bir uçtan girip diğer uçtan dışarı akması ve beraberinde çözünmüş koku parçacıkları taşıması için açıklık görevi görürler.

Köpek balıklarının burun deliklerinin içinde, onların beynindeki koku soğanına sinyaller gönderen, lamella ismi verilen ve duyusal hücrelerle kaplı olan bir yapı vardır. 

Ayrıca deri kıvrımlarından oluşan bu yapıya koku rozeti ismi de verilir. İşte sinyaller burada çözülür ve hayvana suda hangi kokunun olduğunu söyler. 

Hepimiz köpek balıklarının tek bir kan damlasının kokusunu, çok uzaklardan alabildiği iddialarını duymuşuzdur.

köpek balığı

Ancak bu oldukça düşük bir ihtimal. Çünkü köpek balıkları, burunlarına ulaşana kadar hiçbir şeyin kokusunu alamazlar ve suya dökülen kanın, hedefine ulaşması için kilometrelerce yol kat etmesi gerekir. 

Fakat köpek balıklarının burunlarına giden kokuların kaynağını izlemek için muazzam derecede iyi adapte oldukları doğrudur. Bunun sebebi ise bir kokunun, bir burun deliğine ulaşması için gereken süredeki minik gecikmeleri tespit edebiliyor olmalarıdır. Onların bu tespit yetenekleri, kokunun kaynağını hızlı ve kesin bir şekilde bulmalarını sağlar. 

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