Denizlerin korkulu rüyası köpek balıklarının yüzgeçleri suyun üzerinden görünüyor. Korku filmlerine konu olan bu korkutucu görüntü, kuşkusuz hepimizi korkutur.

Ama korkulacak bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü köpek balıkları, her zaman yüzgeçleri suyun üzerinde yüzmezler.

Peki biz neden suyun üzerinde nadiren de olsa yüzgecini görüyoruz?

Her zaman yüzgeçlerini suyun üzerinde tutmazlar.

Köpek balıkları, yüzme sırasında minimum enerji harcamasıyla maksimum hız ve manevra kabiliyeti elde etmeye çalışırlar. Sırt yüzgeçlerinin suyun yüzeyinde olması, suya daha az sürtünme kuvveti uygulamaları anlamına geliyor. Bu da onları daha hızlı ve verimli bir şekilde hareket ettiriyor.

Yüzgeçlerini suyun üzerine çıkarıyorlar çünkü avlarını izlemek veya çevrelerini gözlemlemek için yüzeyde dolaşırlar. Sırt yüzgeçlerinin suyun dışında olması, köpek balıklarının suyun yüzeyine yakın bir noktada olduklarını da gösteriyor.

Termoregülasyon da bir diğer sebebi.

Bazı köpek balıkları da vücut sıcaklıklarını düzenlemek için yüzeye yakın yüzüyorlar. Güneş’ten gelen ısının etkisiyle suyun yüzeyi genellikle daha sıcak oluyor. Bu da köpek balıklarının vücut sıcaklıklarını sabit tutmalarına yardımcı olan önemli bir etmen.

Bazen de yüzgeçlerini su yüzeyinde tutmaları, vücutlarının bir kısmını kaldırarak dengeyi sağlamak için kullanılan bir yöntem olarak biliniyor.

Ancak bu durumun her köpek balığı için her zaman geçerli olmadığını söylemekte fayda var.

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