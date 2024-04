Kedilerin gerçekten kendilerine has karakterleri olduğu bir gerçek. Peki şahsına münhasır davranışlarıyla bizleri şaşırtan kedilerimiz birer psikopat olabilir mi?

İnsan veya hayvan fark etmeksizin konu kişilik olunca çeşitlilik kaçınılmaz. Bu durum kediler için de geçerli. Kimisi daha içe dönük ve sakin, kimisiyse daha dışa dönük ve enerjik olabiliyor.

Evlerimizin neşe kaynağı patili dostlarımızın bazen anlam veremediğimiz davranışları olabiliyor. “Tam bir psikopat ya!” diyerek dalga geçtiğimiz kedilerimizin psikopatlık derecesini ölçmek artık mümkün. Hazırsanız kedilerimizin karakterini tespit edeceğimiz içeriğimize başlayalım.

CAT-Tri+ ölçeğini kullanarak kedilerin psikopati seviyesi tespit edilebiliyor.

Bu ölçek, 2021 yılında akademik bir dergide yayınlanan “A domestic cat (Felis silvestris catus) model of triarchic psychopathy factors: Development and initial validation of the CAT-Tri+ questionnaire” isimli makalede yer alıyor.

Ölçek kedilerin davranışlarını altı kategoride inceliyor. Bunlar;

Cesaret

Disinhibisyon

Kötülük

Evcil hayvan dostu olmama

İnsan düşmanlığı

Ölçekteki her soruyu 1 (kedimi tanımlamıyor) ile 5 (kedimi tanımlıyor) arasında puanlayarak elde edilen toplam puanı ölçekteki soru sayısına bölerek her kategori için bir puan elde ediyorsunuz.

Elde ettiğiniz puanlar, kedinizin söz konusu kategorinin özelliklerini ne kadar yansıttığını gösteriyor.

O halde ölçeği incelemeye başlayalım. Birinci bölüm: Cesaret

Kedim tehlikeli yerleri keşfeder (örneğin yabancı kedilerin bahçeleri, çok yüksek yerler vs.). Kedim yeni yerler keşfediyor. Kedim tehlikenin farkında değil gibi görünüyor (örneğin sokağa koşuyor, riskli atlayışlar yapıyor vs.). Kedim çok yükseğe tırmanıyor. Kedim yüksek yerlerde oturuyor (örneğin kanepe üstü, merdiven üstü). Kedim diğer kedileri evin/bahçenin dışına kovalıyor. Kedim evin dışını keşfetmeyi seviyor. Kedim evden uzağa gitmeye cesaret ediyor. Kedim düzenli olarak küçük canlıları avlıyor (örneğin kuşlar, fareler). Kedim avını hemen öldürmek yerine ona eziyet ediyor. Kedim mahalledeki diğer kedilere hükmediyor (örneğin onları kovalıyor, onlarla kavga ediyor) Kedim mahalledeki kedilere karşı saldırgan davranıyor (örneğin saldırıyor, tokat atıyor, hırlıyor, sertçe oynuyor).

Tüm ifadeleri 1 (kedimi tanımlamıyor) ile 5 (kedimi tanımlıyor) arasında puanladıktan sonra tüm puanları toplayıp 12’ye bölerek kedinizin bu kategorideki puanına ulaşabilirsiniz.

12 ile 60 arasında değerlendirilecek olan bu ölçekte kedinizin cesaret derecesini bu iki uç değere yakınlıklarına göre yorumlayabilirsiniz.

İkinci bölüm olan disinhibisyon ile devam ediyoruz.

Sorulara geçmeden önce disinhibisyon ne anlama geliyor açıklayalım. En basit anlatımıyla disinhibisyon, kısıtlamaların hepsinin ya da bir kısmının ortadan kaldırılması sonucu oluşan serbest davranış anlamına geliyor.

Kedimin sürekli olarak temas edilmeye ihtiyacı var. Kedim görünürde bir neden yokken yüksek sesler çıkarıyor (örneğin miyavlıyor, miyavlıyor). Kedim çok çabuk heyecanlanıyor (örneğin aşırı hızlanıyor ve koordinasyonu bozuluyor). Kedim ilgi istiyor (örneğin oynamak için insanlara patileriyle hafifçe vuruyor). Kedim kullanmaya çalıştığım eşyaların (örneğin dizüstü bilgisayarlar, kitaplar) üzerinde yürüyor/üzerinde oturuyor. Kedim insanlarla yakın olmak istiyor (örneğin insanların nerede olduğunu öğrenmek için arar, odadan takip eder). Kedim yalnız bırakıldığında sürekli miyavlıyor ve evdeki insanları miyavlayarak takip ediyor. Kedim ortada hiçbir sebep yokken evin içinde koşuyor. Kedim insanlara karşı oldukça sosyaldir (örneğin rahat noktalarından onlara yakın olmak için hareket eder). Kedim bir şey istediğinde insanları rahatsız ediyor (örneğin yemek istediğinde ya da bir odaya girmek istediğinde miyavlıyor/vuruyor). Kedimin dikkati kolayca dağılıyor. Kedim meraklıdır (örneğin pencereden bir şeyler izler, kapı zili çaldığında kimin geldiğini kontrol eder).

Tüm ifadeleri 1 (kedimi tanımlamıyor) ile 5 (kedimi tanımlıyor) arasında puanladıktan sonra tüm puanları toplayıp 12’ye bölerek kedinizin bu kategorideki puanına ulaşabilirsiniz.

12 ile 60 arasında değerlendirilecek olan bu ölçekte kedinizin disinhibisyon derecesini bu iki değere yakınlıklarına göre yorumlayabilirsiniz.

Üçüncü bölüm olan kötülükle devam edelim.

Kedim deneyimlerinden ders almıyor ve tehlikeli/zararlı bir davranış sergilemeye devam edecek. Kedim ev kurallarına uymuyor (örneğin tezgâh/masa üzerinde yürüyor, perdelere tırmanıyor, çağrıldığında kaçıyor). Kedim cezalardan caymıyor, yani azarlandığı davranışları tekrarlıyor. Kedim eşyalara zarar veriyor (örneğin mobilyaları çiziyor, nesneleri yüzeylerden itiyor) Kedim insanlardan/evcil hayvanlardan yiyecek/içecek çalıyor (örneğin kaselerinden/bardaklarından yiyor/içiyor). Kedim saklanıyor ve insanların/evcil hayvanların üzerine atlıyor (örneğin kapı arkasından, köşelerden, tezgahlardan). Kedim dinlenen insanları/evcil hayvanları rahatsız ediyor (örneğin onları uyandırmak için üzerlerine atlıyor). Kedim insanlarla oynarken agresif davranıyor (örneğin ısırma, tırmalama). Kedim yaramazlık yaptıktan sonra suçlu gibi görünmüyor.

Tüm ifadeleri 1 (kedimi tanımlamıyor) ile 5 (kedimi tanımlıyor) arasında puanladıktan sonra tüm puanları toplayıp 9’a bölerek kedinizin bu kategorideki puanına ulaşabilirsiniz.

9 ile 45 arasında değerlendirilecek olan bu ölçekte kedinizin kötülük derecesini bu iki değere yakınlıklarına göre yorumlayabilirsiniz.

Dördüncü bölümle devam edelim. Evcil hayvan dostu olmama:

Evin diğer sakinlerine (insanlar, evcil hayvanlar) kıyasla kedim ortak alanların kontrolüne sahiptir (örneğin diğerlerini odalardan/mobilyalardan uzaklaştırır) Kedim diğer evcil kedileri domine ediyor (örneğin kovalıyor, kavga çıkarıyor). Kedim diğer evcil kedilere karşı saldırgan davranıyor (örneğin saldırıyor, tokat atıyor, hırlıyor, sertçe oynuyor). Kedim diğer evcil kedileri sevdiği konumlardan (yatak, kanepe, kedi kumu) uzaklaştırıyor. Kedim, kedi olmayan diğer evcil hayvanları domine ediyor (örneğin kovalıyor, kavga çıkarıyor). Kedim, kedi olmayan diğer evcil hayvanları sevdiği konumlardan (yatak, kanepe) uzaklaştırıyor. Kedim, kedi olmayan diğer evcil hayvanlara karşı saldırgan davranıyor (örneğin saldırıyor, tokat atıyor, hırlıyor, sertçe oynuyor).

Tüm ifadeleri 1 (kedimi tanımlamıyor) ile 5 (kedimi tanımlıyor) arasında puanladıktan sonra tüm puanları toplayıp 7’ye bölerek kedinizin bu kategorideki puanına ulaşabilirsiniz.

7 ile 35 arasında değerlendirilecek olan bu ölçekte kedinizin evcil hayvan dostu olmama derecesini bu iki değere yakınlıklarına göre yorumlayabilirsiniz.

Son bölüme geldik. İnsan düşmanlığı:

Kedim beni domine ediyor (örneğin beni kovalıyor, bana saldırıyor). Kedim okşanmaktan hoşlanmıyor (örneğin geri çekiliyor, ısırıyor, tırmalıyor). Kedim çocuklara karşı saldırgan/kedimin bir çocuğa zarar vereceğinden endişeleniyorum (örn. ısırma, tırmalama). Kedim yeni insanlara karşı saldırgandır (örneğin ısırma, tırmalama). Kedim ani ruh hali değişiklikleri gösteriyor (örneğin okşandığında mırlıyor ama aniden ısırıyor). Kedim insanlara/hayvanlara saldırırken mırlıyor.

Tüm ifadeleri 1 (kedimi tanımlamıyor) ile 5 (kedimi tanımlıyor) arasında puanladıktan sonra tüm puanları toplayıp 6’ya bölerek kedinizin bu kategorideki puanına ulaşabilirsiniz.

6 ile 30 arasında değerlendirilecek olan bu ölçekte kedinizin insan düşmanlığı derecesini bu iki değere yakınlıklarına göre yorumlayabilirsiniz.

Son olarak, kedinizin bu ölçekten aldığı toplam puanı bulmak için tüm ifadelere verdiğiniz puanları toplam ifade sayısına (46) bölerek kedinizin ölçekten aldığı genel puanı bulabilirsiniz.

Kısaca yorumlamak gerekirse 46 ile 230 arasında değerlendirilecek olan bu ölçekte kedinizin psikopatlık derecesini bu iki değere yakınlıklarına göre yorumlayabilirsiniz.

Ulaştığınız sonuçları yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kedilerle ilgili diğer içeriklerimiz: