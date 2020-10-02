Koronavirüs Aşısı, Bursa'da Sağlık Çalışanlarına Uygulandı

Çin'de geliştirilip, faz 3 denemelerine Türkiye'de de devam edilen koronavirüs aşısı, Hacettepe Üniversitesi'nden sonra Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki sağlık çalışanlarına da uygulandı. İlerleyen süreçte aşı, Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin sağlık personeline uygulanacak.

Tüm dünya, pandemi haline gelen koronavirüs salgını için aşı çalışmalarına devam ederken bu konuda önemli bir gelişme de Türkiye'de yaşandı. Kısa bir süre önce Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki gönüllü kişilere uygulanan test aşamasındaki koronavirüs aşısı, bu kez de Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde görev alan sağlık çalışanlarına uygulandı.

Gönüllülük esasına dayanarak yapılan aşıların ne gibi etkilerinin olduğu, bilim insanları tarafından incelendikten sonra aşı için nihai bir karar verilecek. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte Türkiye genelindeki yaklaşık 300 bin sağlık çalışanının, Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının faz 3 uygulamasına katılması planlanıyor.

Bursa'da koronavirüs aşısı vurulan ilk sağlık çalışanı, Doktor Tufan Kumaş oldu. Aşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kumaş; "Çok fazla aşı çalışması var. Bu da onlardan birisi. Kendi adıma güvenli bulduğum için ve böyle bir çalışmaya öncü olarak yolu açan birisi olarak yararlı olacağımı düşündüm." ifadelerini kullandı.

Uludağ Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın ise konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hem dünyamızı hem de ülkemizi ciddi bir biçimde etkileyen koronavirüs hastalığına karşı aşı çalışmasının ilk etabını başlatıyoruz. İlk etabı aşının gönüllü sağlık çalışanlarında yapılması olacaktır. Bu aşı ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan aşı çalışmasının bir parçasıdır. Biz de başka bir merkez olarak bu çalışmaya başlıyoruz. İlk olarak aşımızı sağlık çalışanlarımızdan doktor arkadaşımıza yapacağız. Yaklaşık olarak bir ay sonra bazı kriterleri karşıladıktan sonra bunu topluma açacağız. Güvenli ve etkili bir aşı. Bu çalışma faz 3 çalışması, yani burada gerçek yaşamda bu aşının kişileri koruyup korumadığına bakacağız. Ne kadar antikor ve hastalığı önleyip önlemediğini takibe alacağız. Güvenlik ve antikor açısında elimizde oldukça önemli veriler var. Ama bu çalışmada gerçek yaşamda ne kadar koruyor buna bakacağız."