Koronavirüs Salgınında Elektronik Bileklik Dönemi Başlıyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, HES uygulamasına yeni özellikler ekleneceğini, ayrıca elektronik bileklik kullanımı için de çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Buna göre karantinada olan vatandaşlara bileklik takılıp, sağlık durumlarıyla karantinayı ihlal edip etmedikleri takip edilecek.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, HIMSS Eurasia 2020 Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Konferansı kapsamında, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda salgının seyrinden ziyade alınacak tedbirler ve yeni mücadele yöntemleriyle ilgili konuşan Birinci, elektronik bileklik dönemine geçileceğini söyledi.

Birinci'nin açıklamalarına göre Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına pek çok yeni özellik eklenecek. Bu özellikler, ses ve yüz tanıma sayesinde izolasyon kontrolünün yapılabilmesine imkan sağlayacak. Buna ek olarak elektronik bilekliklerle de ateş ölçümünün yapılacağını söyleyen bakan yardımcısı, gerekli durumlarda anlık müdahalelerin bile yapılabileceğini söyledi. Şuayip Birinci'ye göre pandemiyle mücadele dijitalleşme, artık hiç olmadığı kadar önemli bir noktada.

"Dünyanın çevresini 160 kez dolaştık"

Birinci, filyasyon ekiplerinin, bugüne dek kullanılan dijital altyapılar sayesinde dünyanın çevresini 160 kez dolaşacak kadar mesafe kat ettiklerini söylüyor. Ayrıca salgın süreci içinde de 9,5 milyon dakika boyunca telefon görüşmesi yapılmış durumda. İşte tüm bu çalışmalar ile dijitalleşmeye yönelik yeni adımlar, Türkiye'nin dünyadaki en iyi filyasyon ekiplerinden birine sahip olmasını sağlamış durumda.

HES ile elektronik bileklikler, salgın sonuna kadar hayatımızın bir parçası olacak

Birinci'nin HIMSS Eurasia 2020 Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Konferansı kapsamında yaptığı açıklamalara göre filyasyon ekipleri, karantinaya alınan vatandaşlar için elektronik bileklikler götürecekler. Bu bileklikleri HES uygulaması ile eşleştirecek olan görevliler, bu sayede vatandaşın genel durumunu takip etme imkanı da yakalayacaklar. Öte yandan bu bileklikler, bilekten çıkarıldığında ya da karantina bölgesi terk edildiği anda da filyasyon ekiplerine bilgi verecek. Bu sayede ihlallerin önüne geçilmiş olunacak.

Dr. Birinci, Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım detaylarına da değindi. Konuyla ilgili açıklamalarında 64 milyondan fazla HES kodunun aktif olduğunu söyleyen Birinci, 46 milyon vatandaşın en az 1 kez HES kodu oluşturduğunun altını çizdi. Uygulamanın 30 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu da ifade eden Şuayip Birinci, dünyanın en çok kullanılan uygulamasının HES olduğunu ifade etti. Birinci'ye göre kullanım miktarı ile nüfus oranlanırsa, HES'in dünya ikincisi olduğu anlaşılıyor.

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'nin değindiği başka bir husussa, Ankara, Yalova ve Kırıkkale'de başlatılıp Samsun'da da devam ettirilen yeni bir uygulamaya da değindi. "Tele Sağlık" isimli bu uygulama ile pandemi sürecinde risk grubunda olan vatandaşlar ile yaşlıların sağlık kontrollerinin uzaktan yapıldığını söyleyen Birinci, bu sayede doktorlar ile vatandaşların, fiziksel müdahale haricindeki tüm durumlarda bir araya gelebildiklerini söyledi. Birinci'ye göre bugüne kadar hayata geçirilen uygulamaların yüzde 80'i, kendi benzerinde dünyanın en popüler projeleri olarak yer alıyor.