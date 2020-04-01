Koronavirüsün En Genç Kurbanı 12 Yaşındaki Bir Çocuk Oldu

Belçika’nın Gent şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Rachel isimli bir çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Rachel, bütün dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç insan oldu.

200’den fazla ülkede 800.000’den fazla insan koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalananlar arasında bütün yaş gruplarından insanlar bulunuyor. Şu ana kadar çocukların hastalığı daha kolay atlattığı düşünülüyordu. Ancak Belçika'da 12 yaşında bir çocuğun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, çocuklar hakkındaki tartışmayı yeniden başlattı.

Belçika’nın Gent şehrinde, daha önce bir hastalığı bulunmayan 12 yaşındaki Rachel'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, çocukların da koronavirüs nedeniyle tehdit altında olduğunu bir kere daha göstermiş oldu.

30 yıldır Gent’te yaşayan Gana kökenli bir ailenin çocuğu olan Rachel, hayatını kaybetmeden 3 gün önce hastalandı ve annesi tarafından aile hekimliğine götürüldü. Aile hekimi, Rachel’ın durumunda korkulacak bir şey olmadığını söyleyerek aileyi eve gönderdi.

Rachel, bir süre sonra iyileşti ve kardeşleri ile beraber zaman geçirmeye başladı. Ancak pazartesi günü çocuk bir anda rahatsızlandı. Rachel’ın ateşinin hızlı bir şekilde çıktığını fark eden ailesi acil servisi aradı. Niuewsblad gazetesine göre acil servisteki görevli, panikle bağıran insanlarla anlaşamadı ve eve ambulans gönderemedi. Aile ambulans gelmemesi üzerine komşuların yardımı ile Rachel’ı hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuğun durumu 2 saat içinde daha da kötüye gitti. Rachel, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Hastalığın başlamasından 2 saat sonra hayatını kaybeden Rachel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç insan oldu.

Birçok ülkede olduğu gibi Belçika’da da acil servise yapılan çağrılarda, konuşma anlaşılamamış dahi olsa çağrının yapıldığı konum belirlenerek ambulans veya polis ekibi gönderilmesi gerekiyor. Bu nedenle Rachel’ın vakasında ambulansın gelmemiş olması Belçika İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturuluyor.

12 yaşındaki Rachel’ın hayatını kaybetmesinin ardından koronavirüs salgınında çocukların durumu yeniden tartışılmaya başlandı. Daha önce genellikle yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf insanların virüs karşısında zayıf olduğu düşünülüyordu. Ancak bilinen hiçbir hastalığı olmayan 12 yaşındaki bir çocuğun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, çocukların da koronavirüs salgını nedeniyle risk grubunda olduğunu yeniden hatırlattı.