Koronavirüs, Türkiye'de En Çok Hangi Yaş Grubunu Etkiliyor?

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs salgınının en çok etkilediği yaş grubunu açıkladı. Vakaların 15 ila 64 yaş aralığında görüldüğünü, yığılmanınsa 25-49 arasında olduğunu ifade eden Kayıpmaz, bunun nedenini bu yaş grubundaki vatandaşların iş ve sosyal yaşam içinde olmalarına bağlıyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinden Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamalarda salgının en çok hangi yaş grubunu etkilediğine değinen Kayıpmaz, koronavirüs şüphesiyle hastanelere başvuran vatandaşların büyük bir çoğunluğunun 25 ile 49 yaş arasında olduğunu söyledi. Kayıpmaz'a göre bunun nedeni, bu yaş grubu aralığındaki vatandaşların iş hayatı içerisinde olmaları.

Kayıpmaz'ın yaptığı açıklamalara göre ülkemizdeki COVID-19 vakaları, 15 ila 64 yaş aralığında değişiyor. Ancak 25 ile 49 yaş aralığındaki vatandaşların hem iş hayatı içerisinde olmaları hem de daha aktif bir hayat sürmeleri, koronavirüse yakalanma ihtimallerini artırıyor. Bilim Kurulu üyesi, yoğunluğun belirtilen yaş grubunda olmasına rağmen 60 yaş üstü vatandaşların, COVID-19'u daha ağır geçirdiğini ifade ediyor.

"Sadece 60 yaş üstü vatandaşların COVID-19'u ağır geçirdiği düşünülmemeli"

Kayıpmaz, bazı kesimlerin COVID-19'un sadece 60 yaş ve üzerini etkilediğinin düşünüldüğünü ancak bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Resmi rakamlara göre 60 yaş ve üzeri vatandaşların daha fazla yoğun bakımda olduğunu söyleyen Bilim Kurulu üyesi, genç hastalar arasında da ağır geçirenler olduğunu ve hatta bazı hastaların hayatını kaybettiklerini söylüyor. Kayıpmaz'a göre COVID-19, sadece yaşlıların hastalığı değil.

Acil servislere başvuran hastaların pek çoğunun yüksek ateş, kas ve eklem ağrısı, halsizlik ile boğaz ağrısı gibi şikayetlerinin olduğunu söyleyen Kayıpmaz, yapılan ilk muayeneden sonra daha detaylı tetkiklerin istenebildiğini ifade ediyor. Durumu kritik ve acil olan hastaların kendileri için daha önemli olduğunu söyleyen Bilim Kurulu üyesi, erken dönemde tedaviye başlamayı hedeflediklerinin altını çiziyor.

"Ankara'daki vaka artış hızı düşmeye başladı"

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi olarak da görev yapan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak lanse edilmeye başlayan Ankara ile ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Kendi kliniklerinin Ankara'daki en büyük klinik olduğunu ifade eden Kayıpmaz, özellikle de 2 hafta öncesindeki duruma göre ciddi bir iyileşme olduğunu söylüyor. Kayıpmaz'a göre Ankara'daki vaka artış hızında gözler görülür düşüş yaşanıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, vatandaşların duyarlı olmasının Ankara'daki durumu iyileştirdiğini söylüyor. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarına ek olarak vatandaşlarda da farkındalık oluştuğunu ifade eden Kayıpmaz, konuyla ilgili yapılan yayınların da vatandaşlar için önem teşkil ettiğini, bu sayede kurallara daha çok uymaya başladıklarını söylüyor.