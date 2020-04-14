Hayatın her alanını olumsuz yönde etkileyen yeni tip koronavirüs salgını, reklamcılık sektöründe de büyük olumsuzluklara yol açıyor. Facebook ve Google gibi dev şirketlere reklam verenlerin sayısında büyük bir düşüş gözlemleniyor

Teknolojinin gelişmesi ve tüketimin artmasıyla birlikte reklam sektöründe de inanılmaz bir artış yaşanıyor. Öyle ki Google ve Facebook, son 5 yıl içerisinde reklam işletmelerinin sayısını 3 katına kadar çıkarmayı başarmıştı. Reklam sektörünün adeta altın çağını yaşadığı bu günlerde koronavirüs salgını, şirketlerin gelirlerinde ve sektörde tersine bir etki yaratmaya başladı.

Bir zamanlar sıkça karşılaştığımız seyahat ve eğlence reklamlarının tümü, salgın nedeniyle Google aramalarından kayboldu. Facebook cephesinde de durum farklı değil ve şirketin reklam fiyatları rekor seviyede düştü. Konu hakkında Wall Street analistleri, iki şirketin de tarihlerinde ilk kez yıllık gelirlerinde düşüş göreceğini tahmin ediyor.

Dev şirketler, gelir tahminlerinde oldukça karamsar:

Sektörde yaşanan bu düşüş, geleneksel medyanın daha önce yaşadığı gerileme türüne benzetiliyor. Facebook ve Google için durum oldukça kötü görünüyorken dijital reklam endüstrisinin geri kalanı çok daha kötü durumda. Bu noktada EMarketer Baş Analisti Nicole Perrin, insanların hâlâ harcama yapmaya devam ettiği günlerde Google ve Facebook’un bir numaralı tercih olacağını ve tüm bunlar bittikten sonra şirketlerin muhtemelen daha güçlü konumda olacaklarını söylüyor.

Öte yandan sektördeki diğer pek çok dev isim için durum iç açıcı görünmüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir raporda ilk çeyrekte gelirlerinin %5 ila %11 arasında artacağını tahmin eden Twitter, daha sonraki raporda bu tahminini geri çekti ve gelirin bir miktar düşeceğini açıkladı. Benzer şekilde Pinterest de %30 oranındaki yıllık gelir büyümesi tahminini geri çekti ve mart ayı ortasında keskin bir düşüş görmeye başladığını söyledi.

Facebook reklam fiyatları son haftalarda %35 düştü:

Dijital pazarlama ajansı Gupta Media’da çalışan bir analist olan Alex Palmer, Facebook reklamlarının fiyatlarının son haftalarda ortalama %35 düştüğünü açıkladı. Facebook Başkan Vekilleri Alex Schultz ve Jay Parikh de geçtiğimiz ay yayınlanan bir şirket blogunda işlerinin olumsuz etkilendiğini, COVID-19’un yayılmasını önlemek için agresif önlemler alan ülkelerde bu düşüşün daha yüksek olduğunu söylemişti.

RBC Capital Markets’ta çalışan analist Mark Mahaney, geçen ay 50 Google araması yaptığını, seyahat ve restoranlar için hiçbir ücretli reklam bulamadığını belirtmişti. Mahaney, yayınladığı raporda 'Las Vegas Otelleri' aramasının altında hiçbir ücretli reklamın olmamasının oldukça şaşırtıcı olduğunu da paylaştı.

Seyahat şirketleri, reklam harcamalarını sıfıra indirdi:

Pathmatics’e göre Korean Air ve Norveç Cruise Line gibi seyahat şirketleri, mart ayının ortalarında reklam harcamalarını sıfıra indirdi. Ev kiralama platformu Airbnb, tüm pazarlama faaliyetlerini askıya aldı ve bu yılki gelirlerinde büyük bir düşüş öngörüyor. Hâlâ harcama yapan birkaç reklamverense koronavirüs haberlerine dikkat çekiyor.

Reklamcılık sektörü üzerindeki kasvetli havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Şirketlerin bu süreci nasıl atlatacağı ve salgın sonrası ne tür hamleler yapacağı merak konusu. Bu soruların yanıtlarını ancak ilerleyen günlerde alabileceğiz.