Çinli teknoloji devi Huawei’nin birçok farklı ürünü bulunuyor ve şirket farklı pazarlarda faaliyet gösteriyor. Ortaya atılan iddialara göre Huawei, faaliyet göstereceği alanlara bir yenisini daha ekleyip ekran kartı üretmeye hazırlanıyor.

Ekran kartı pazarında yer alan şirketler deyince akla ilk olarak AMD ve NVIDIA geliyor. Bu iki şirket arasında oldukça sıkı bir rekabet var ancak bu rekabet bu sene içerisinde Intel’in de aralarına katılmasıyla daha da kızışacak. Pazar rekabetini iyice artıracak olan şeyse Çinli teknoloji devi Huawei’nin de bu pazara girmesi olacak.

Güney Koreli haber yayıncısı The Elec. tarafından ortaya atılan iddiaya göre Huawei, bu sene içerisinde bulut ve yapay zekâ alanına giriş yapmayı planlıyor. Sitede yer alan habere göre Huawei, NVIDIA’nın domine ettiği GPU pazarına da küçük bir giriş yapmak istiyor.

Huawei, GPU pazarına giriyor:

Şirketin GPU pazarına girişi, tüketiciler için çok da önem arz etmeyecek zira Çinli teknoloji devinin planları, direkt olarak GPU tüketici pazarını etkilemeyecek. Tüketicilerin karşısına çıkmadan önce ürünlerini deneyecek olan Huawei burada başarı yakalarsa uzun vadede GPU tüketici pazarında da faaliyet gösterebilir. Tabii Huawei’nin bu tür pazarlara girişte oldukça zorlanabileceğini de söylemek gerekiyor. Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz sene ABD hükûmetiyle çeşitli sorunlar yaşamıştı. Sonuç olaraksa ABD şirketlerinin Huawei ile iş yapması yasaklanmıştı.

Tüm bunları düşününce olaylar daha da karmaşık bir hâl alıyor ancak Huawei, GPU tüketici pazarına girmeye karar verirse batı pazarında özellikle de ABD’de de bir dizi sorunla karşılaşacaktır. Tabii burada Huawei’nin ne kadar rekabetçi bir ürün ortaya koyacağını görmek için beklemek gerekiyor.

Aslında Huawei, geçtiğimiz sene Ascend 910 AI yongasını tanıtmıştı ve beğeni toplamayı başarmıştı. Huawei; telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar üretiyor; dolayısıyla kendi GPU’sunu üretmeyi denemesi çok da şaşırtıcı değil.