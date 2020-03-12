Bill Gates'e Göre Corona Virüsüne Nasıl Karşılık Vermeliyiz?

Microsoft patronu Bill Gates, New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir yazıda corona virüsü ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini açıkladı. Gates ayrıca corona virüsüne ciddiyetle yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Corona virüsü, ABD'de hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkede şu ana kadar 1.037 vaka tespit edildi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye ulaştı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyayı etkisi altına alan salgına karşı bazı önerilerde bulundu.

Corona virüsü salgınına ciddiyetle yaklaşan Bill Gates, New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir blog yazısında, corona virüsüne nasıl karşılık verilmesi gerektiğini açıkladı. Gates bu dönemde politikacıların ve araştırmacıların, hükümetler tarafından finanse edilen uluslararası bir çabayla teknik çözümleri (aşılar ve antiviral ilaçlar dahil) hızlandırmaları gerektiğini belirtti.

Gates yazısında, "Geçen hafta, Covid-19, yüzyılda bir ortaya çıkan, endişe verici bir patojen gibi davranmaya başladı. Umarım o kadar da kötü değildir, ama aksini öğreninceye kadar böyle olacağını varsaymalıyız." dedi.

Microsoft patronu, salgının görüldüğü gelişmekte olan ülkelere yardım etmenin önemini de vurguladı. Gates, "Ülkeler kendi vatandaşlarına yardımcı olmanın yanı sıra, düşük ve orta gelirli ülkelerin bu salgına hazırlanmalarına yardımcı olmalı. Bu ülkelerin birçoğundaki sağlık sistemleri zayıflamış durumda ve corona virüsü gibi bir patojen onları çabucak sıkıntıya sokabilir. Afrika ve Güney Asya'daki ülkelerin şimdi hazırlanmasına yardımcı olarak, hayat kurtarabilir ve virüsün küresel dolaşımını yavaşlatabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Bill Gates, eşiyle birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla corona virüsüne karşı önlemler alınmasını sağlıyor. Vakıf tarafından yürütülen bir proje ile ABD'de salgından etkilenen bölgeler için düşük maliyetli bir test kiti geliştirildi.

Gates tarafından finanse edilen proje binlerce insanın evinden çıkmadan test yapabilmesini ve virüsün hızlı yayılımını engellemeyi amaçlıyor.