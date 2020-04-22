Drone ile Sokakta Yürüyen İnsanların Ateşleri Ölçülecek

Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de Connecticut polisi "salgın dronelarını" kullanmak için hazırlıklarını tamamladı. Özel olarak geliştirilen sensörlerine ve görüş yeteneğine sahip olan Draganfly isimli insansız hava aracıyla sokakta yürüyen insanların ateşlerini ölçebilecek.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bu zamana kadar 800 binden fazla hastanın olduğu ve 45 binden fazla insanın öldüğü kayıtlara geçti. Ülke, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir uygulamaya geçiyor. ABD’nin Connecticut eyaletindeki Westport polis karakolu, Kanada’dan satın alınan özel bir drone ile sokaktaki insanların ateşlerini uzaktan ölçmeye başlayacak.

Kanada merkezli Draganfly adındaki şirketle anlaşan Westport polisinin kullanacağı drone, 57 metre uzaktan insanların ateşlerini ölçebiliyor. İnsanların kalp ritmini, nefes alıp verme hızını tespit edebilecek sistem, geliştirilen özel vizör ve sistem aracılığıyla sağlanacak. Böylece kamu alanlarında hasta olan insanların tespit edilmesi daha kolay olacak.

İnsanların kimliklerinin alınmadığı ya da verilerin kullanılmayacağı belirtililen açıklamada, “İnsansız hava aracı sadece kamusal alandaki insanların verilerini aktaracak. Özel alanlardaki insanların sağlık bilgilerine erişilmeyecek” denildi.