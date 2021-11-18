Korsan Maç Yayınlarının Önünü Kesecek Yasa Tasarısı Sunuldu

Türkiye’deki korsan maç yayınlarının önünü kesecek yasa tasarısı bugün TBMM’ye sunuldu. Yasa tasarısı, korsan yayın platformlarına bant daraltma ve erişim engeli gibi önlemlerin getirilmesini, bu konuda yetkinin ise TFF Başkanı’na verilmesini öngörüyor.

Tüm dünyada lig maçlarının birçoğu, ülkelerdeki özel yayın platformları tarafından ücretli bir şekilde yayınlanırken bazı insanlar bu platformlara para vermek yerine, korsan maç yayını yapan sitelere yönelerek maçları ücretsiz bir şekilde izlemeyi tercih ediyor. Fakat Türkiye’de de fazlasıyla yaşanan bu durumu engelleyecek yeni bir yasa teklifi sunuldu.

TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifinde yer alan maddeye göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınları internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunan internet sitelerinin internet trafiği bant genişliği %90 oranına kadar daraltılacak ya da bu sitelerin korsan yayınına erişim engeli getirilecek. Üstelik bu konuda karar verme yetkisi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’na da verilecek.

TFF Başkanı da yetki sahibi olacak:

Türkiye Futbol Federasyonu, futbol maçlarını internet üzerinden yasa dışı bir şekilde izleyicilere sunan uygulama ve siteleri takip etmek için kendi bünyesinde birimler kurulacak. TFF Başkanı, korsan maç yayın yaptığı tespit edilen bir platforma erişim engeli ya da bant daraltma isteği yapabilecek. Bu istek, Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Ayrıca TFF Başkanı, bu yetkisini idari birimde görev alacak kişilere de devredebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların paylaşılması durumunda işlem yapılacağı belirtilse de sınırlarımız dışındaki yayınların da internette yasa dışı olarak yayınlandığı tespit edilirse, yayın hakkı sahibinin talebiyle platforma yönelik bant daraltma ve yayın durdurma önlemleri alınabilecek. TFF, bu tür başvurularda yayın hakkına ilişkin sözleşmenin ibraz edilmesini isteyecek.

Korsan maç yayınlarının durdurulması için çaba gösterilirken, geçtiğimiz günlerde TRT'de korsan bahis sitelerinin reklamlarını görmüştük: