Otomobil tasarımcıları akıllara zarar ücretler kazanıyor fakat kimi zaman hangi kafayla tasarladıkları merak edilen işlere imza atıyorlar. Herhangi biri bile bunlardan çok daha iyilerini tasarlayabilir.

Kimisini hiç duymadınız, kimisine aşinasınız. Fiat, Suzuki, Nissan gibi devasa markaların dahi korkunç tasarımlara imza atabildiklerini görünce şaşırıyorsunuz doğal olarak. Üretme hatasını yapmalarını bir nebze anlıyorsunuz fakat satılabilmeleri bir hayli ilginç.

Çoğu bu kadar kötü göründüğü için olsa gerek artık yollarda değil, ama bazıları hâlâ yollarda cirit atıyor. Karşınıza çıksa gülmekten direksiyon hakimiyetini kaybedersiniz, o derece. İşte o korkunç tasarımlar:

İtalyanların kara lekesi: Fiat Multipla

Gerek görüntüsünden gerek isminden dolayı "bu ne tip la" diyesiniz geliyor. Buna rağmen 2000 yılında European Car of the Year oylamasında 344 puan alan Toyota Yaris'in ardından 325 puan alarak 2. gelmiş. İç güzelliğe önem verenlerin tercihi.

RAR dosyası gibi araba: TANGO T600

Washington merkezli bir elektrikli otomobil şirketi olan Commuter Cars tarafından tasarlanan ve üretilen ultra dar elektrikli spor otomobil. Böyle gördündüğüne bakmayın, George Clooney bile kullanıyor. Clooney'in karizmasını çizmez ama sizinkini çizebilir.

Tasarım projesini son güne bırakıp son saniyede yetiştirmişler gibi: Sebring-Vanguard CitiCar

Yoldan birini çevirip tasarlatsanız daha iyi bir şey çıkardı.

Biraz daha zorlasalar çocuklar için akülü araba olabilirmiş: Suzuki X-90

Bu arabayı satın alarak çocukluk hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tasarımcı, mutfağındaki alüminyum tencereden esinlemiş olabilir: Hoffmann 1951

ABD'deki bir müzede sergileniyor artık. Bu zevksizlik de büyük bir eser sonuçta.

Biri arkasından ensesine yapıştırmış gibi: Tata Magic Iris

Hindistan sokaklarında cirit atan Tata'nın bu tasarımına biri dur demeli.

Normal bir arabadan çok çekip bırakmalı oyuncak arabalara benziyor: REVA i G-Wiz

Henüz otoyolda kullanılabilen bir motorlu araç olma kriterlerini karşılamıyor. Yetişkin olduğunda belki...

Hatalarını anlamış olacaklar ki 2006 yılında üretimini bırakmışlar: Nissan S Cargo

Dış tasarımı Citroën 2CV Fourgonnette'ten esinlenilmiş fakat o retro havayı yakalayamadığı ortada.

Beyindeki estetik değerleri sorgulatıyor: SsangYong Rodius

Önü eh işte seviyesinde ama o arka kısmı nasıl oldu da onaydan geçebildi?

Uzaylıların AREA 51'e gelmek için kullandıkları taşıt: Fuller Dymaxion

Biraz araba, biraz otobüs, biraz da denizaltı gibi.

Çizgi filmlerdeki arabalardan hallice: Lightburn Zeta Sports

Bir çimento karıştırıcı ve çamaşır makinesi üreticisi otomobil sektörüne girmiş ama girmesiyle çıkması bir olmuş.

Balıkçı teknesiyle Suzuki'nin minik bir arabası çiftleşmiş de çocukları olmuş gibi: SEAB Flipper

Plastik gövdeli ve akrilik pencereli olmasına rağmen trafiğe çıkabilmesi ilginç. Güvenliği aslında tasarımından çok daha kötü.

Hangi akıl ve mantıkla yapıldığını anlamak güç. En ufak bir viraj dönüşünde devrileceği ortada: Reliant Robin

Şu görüntüler şaşırtıcı değil.

Bu modelden 65 adet üretilmiş, artık tam bir koleksiyoncu arabası. Günümüzde hâlâ hayranları bulunuyor, hatta adına yarışlar bile düzenleniyor.