+90 isimli YouTube kanalı tarafından yayınlanan ve Türkiye’deki seks işçilerini temsil eden bireylerin röportaj verdiği bir belgesel videosu Twitter’da ciddi tartışmalar yarattı. Bazı kullanıcılara göre video seks işçiliğini normalleştirirken bazıları, tam tersine içeriğin gerçekleri gösterdiği düşüncesinde…

Kanal açıklamasında yayınlanan metne göre Almanya merkezli medya kuruluşu DW Türkçe öncülüğünde kurulan mini belgesel kanalı +90’ın videoları, dönem dönem Türkiye’de tartışma yaratıyor. Kanalın 8 Nisan 2022’de yayınladığı seks işçileriyle röportaj videosundan bir kesit Twitter’da yeniden dolaşıma girince bu kez çok ciddi tartışmalara sebep oldu. Bir başka deyişle teknolojinin getirdiği hızlı tüketim alışkanlığı, bizi yine sosyal açıdan önemli noktalara basılan bir tartışmanın ortasına bıraktı. Orijinali 12 dakika 32 saniye uzunluğunda olan 8 Nisan 2022 tarihli YouTube videosu şu şekilde: Twitter’da 22 Haziran’da paylaşılınca tartışmalara sebep olan kesit ise şöyle: “Üniversite bitirdim, sanatçı oldum. Onlarda bu kadar becerikli değilim gibi geliyor bana. E tabii hızlı para da… Yani şimdi haftada 50 saat çalışıp benim kazandığım parayı kazanamıyor insanlar. Ben 4 saat çalışıyorum günde.” Çoğu kullanıcıya göre kesilen ve Twitter’da paylaşılan bu kısa videonun içeriğinde “seks işçiliğini normalleştirme, özendirme” amacı güdülüyor: Elbette farklı görüşte olan kullanıcılar da var: YouTube’daki videoya bu tweet ve oluşan gündem öncesinde gelen yorumların ağırlığı şu şekilde: Video Ramazan ayında yayınlandığı için de o dönem bazı tepkiler toplamış: Ancak atılan 22 Haziran tarihli tweetin ve ardından çıkan tartışmaların YouTube yorumlarındaki tansiyonu da etkilemiş görünüyor? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Söylendiği gibi videoda bir normalleştirme, özendirme çabası mı var, yoksa video gerçeğin bir vesikasını mı çekiyor? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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