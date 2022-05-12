Kripto para piyasalarındaki çalkalanma, sadece son 24 saatte 275 milyar doları aşan zarara neden oldu. Toplam market hacminde de ciddi daralma yaşanırken en büyük kripto para birimlerindeki kayıp yüzde 30'lara ulaşmış durumda.

Kripto para piyasaları, son birkaç gündür tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden bir tanesini yaşıyor. Zaten bir süredir küresel ekonomik koşullar nedeniyle sallantıda olan piyasalar, UST (TerraUSD) isimli dolar endeksli kripto para biriminin çöküşü ile büyük bir kaosla karşı karşıya kaldı. Son 24 saatteki toplam kayıpsa 275 milyar doların üzerine çıkmış durumda...

Piyasalardaki durum o kadar karmaşık ki Bitcoin, son 24 saatte yüzde 11'den fazla değer kaybetti. Kripto para piyasalarının toplam büyüklüğü ise yüzde 20 civarı kayıpla 1,11 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi. Yatırımcılar çok iyi bilir; Bitcoin'deki en ufak bir kırmızı mum, altcoinleri kan gölüne çevirir. Öyle de oldu. Örneğin Ethereum, son 24 saatte yüzde 22 civarı değer kaybı yaşadı.

"Kartopu etkisi yaşanıyor"

*En büyük hacme sahip 10 kripto para birimindeki son durum. Kaynak: Coinmarketcap

Yaşanan olaylar silsilesi sektörün içindeki isimlerin dikkatinden de kaçmadı. Örneğin Hollanda merkezli kripto para borsası BigONE Exchange'in başkanı Andy Lian tarafından yapılan açıklamalarda, UST'deki dalgalanmanın tüm kripto para piyasalarına sıçradığı ve bunun bir kartopu etkisi yarattığı ifade edildi. Reel piyasalardaki enflasyon ve resesyon tartışmalarının yatırımcıyı zaten korkuttuğundan bahseden Lian, Bitcoin'deki düşüşle de yatırımcıların iyiden iyiye korkmaya başladıklarını ve panik satışlarının derinleştiğini belirtiyor.

Kripto para birimlerini, yatırımcıları ve borsaları neyin beklediği kesinlikle tahmin edilemiyor. Ancak bu durum, kripto para teknolojisine inanmayanlar ile geleneksel finans savunucularının işine gelmiş durumda. Hatta dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen tarafından yapılan açıklamalara değinmiştik. Yellen, "TerraUSD olarak bilinen sabit coin bir sorunla karşılaştı ve değer kaybetti. Bence bu (sabit coinler) hızla büyüyen bir ürün ve yarattığı riskler de hızla büyüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.