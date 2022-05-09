Kripto paralarda günlerdir süren düşüş devam ederken Bitcoin, bugün 2022 yılının en düşük seviyesini gördü. Bitcoin'in değeri kısa süre önce 32.650 dolara kadar geriledi. Tablo, altcoin piyasasında da aynıydı..

Tüm dünyada her çeşit piyasada düşüş yaşanmaya devam ederken bu düşüş, kripto para piyasasında da sert bir şekilde hissedildi. 2021 yılının kasım ayında 69 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, sonrasındaysa derin bir düşüşe geçti. Ocak 2022 sonuna kadar devam eden bu düşüşün ardından Bitcoin, zaman zaman yükselmeler de yaşadı ve 2022 yılı içinde en fazla 48.189 dolar seviyesini gördü.

28 Mart’ta görülen bu seviyenin ardından da Bitcoin, bugüne kadar düşüş izlemeye devam etti. Özellikle Rusya – Ukrayna savaşının etkisiyle başlayan düşüş bugün de sürerken Bitcoin, 2022 yılının en düşük seviyesini gördü ve 32.650 dolara kadar geriledi.

Bitcoin grafiği (15 dakikalık)

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımı kararıyla tüm piyasalarla paralel olacak şekilde düşüşe geçen Bitcoin, dün 33 bin dolar seviyelerine indi. Bitcoin, henüz hafta yeni başlamışken bu seviyenin de altına düştü ve 32.650 dolara kadar geriledi. Bitcoin, en son 24 Ocak’ta 32.917 dolar ile 2022’nin en düşüğünü görmüştü. Bundan önce 33 bin doların altında bulunulan en son tarihse 23 Temmuz 2021 idi.

Yaşanan düşüş, elbette altcoin piyasasında da etkiliydi. Bitcoin’in düşüşüyle piyasa değeri en fazla olan ikinci kripto para birimi ETH’nin de değeri 2.390 doların altına geriledi. BNB 329 dolar, Ripple 0,53 dolar, Solana 71,6 dolar ve Cardano 0,66 dolara kadar düştü. Popüler kripto para birimlerinden Dogecoin 0,11 dolara, Polygon 0,89 dolara ve ApeCoin 10,84 dolara düştü.