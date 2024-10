Donald Trump'ın Kripto Para Platformu Erişime Açıldı

Donald Trump'ın kripto para platformu "World Liberty Financial" erişime açıldı. Platform, hâlâ büyük oranda gizemli olsa da whitelist başvuruları açıldı.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Donald Trump'ın kripto para platformu kurmak için harekete geçtiğinden bahsetmiştik. Ancak o dönemler, "The DeFiant Ones" olarak isimlendirilen bu platformla ilgili bilgilerimiz oldukça kısıtlıydı.

Bu durum an itibarıyla değişmiş durumda. Artık "World Liberty Financial" olarak anılan platform, an itibarıyla erişime açıldı. Platform hakkında hâlâ çok bir bilgimiz yok ancak yatırımcılar, ABD'de yaşamıyor olsalar da "whitelist" başvurusu yapabiliyorlar.

Platformun amacı büyük bankalardan ve finans elitlerinden kurtarmak

Daha önce yapılan açıklamalara göre World Liberty Financial'ın amacı, insanları büyük bankaların ve finans elitlerinin elinden kurtarmak. Ancak bunun nasıl mümkün olacağı henüz belli değil. Whitelist'lerin yayımlanması ile platformun neler sunacağı daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır.

World Liberty Financial'ın resmî internet sitesini incelemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Yatırımcı olmayı düşünüyorsanız da güzel bir haberimiz var. Platform, ABD vatandaşı olmayan bireylerin de whitelist başvurusu yapmasına izin veriyor. Yani Türkiye'den de World Liberty Financial yatırımcısı olabileceksiniz. Whitelist başvurusu için buradaki bağlantı üzerinden bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.