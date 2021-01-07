Bitcoin, Ethereum ve Tether'in gittikçe yükselmesiyle birlikte kripto para piyasasının değeri tarihte ilk kez 1 trilyon doları aştı. Piyasaya gösterilen bu ilginin arkasında, büyük kurumsal yatırımcıların olduğu düşünülüyor.

Bitcoin, önü alınamaz bir şekilde rekor kırmaya devam ediyor. Dün yapmış olduğumuz bir haberde Bitcoin’in 35 bin dolar barajını açtığını açıklamamızın hemen ardından, kripto paradan bir yeni rekor daha geldi ve Bitcoin, 37 bin 739 doları geçti.

Geçtiğimiz yıl içerisinde %29 değer kazanan Bitcoin’in bu kadar yükselmesi, kripto para piyasasının da toplam değerini önemli ölçüde artırarak, 1 trilyon doları geçmesini sağladı. Kripto para piyasasında böyle bir oran, dünyada ilk kez görülüyor.

Bitcoin, Ethereum ve Tether'in bu kadar yükselmesi, piyasanın değerini artırdı

Bitcoin’in hızlı bir şekilde yükselmeye devam etmesi, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelmesi gibi birçok farklı sebebe bağlanıyor. Örneğin dünyanın en zengin 500 kişisi arasında yer alan Paul Tudor Jones, Bitcoin’e yaptığı büyük yatırımlar ile biliniyor. Birçok stratejist, Bitcoin’in dijital altın niteliğine yaklaştığını, bu kripto paranın enflasyonda önemli ölçüde bir koruma sağladığını dile getirdi.

Kripto para piyasasını yükselten tek şey Bitcoin değil, aynı zamanda diğer kripto para birimleri olan Ethereum ve Tether olarak da görülüyor. Bu üçlünün zaman geçtikçe daha da değerlenmesi, kripto para piyasa değerinin tarihte ilk kez 1 trilyon doları aşmasına yol açtı.

Bitcoin’de yaşanan bu sert dalgalanmalar elbette herkes tarafından iyiye yorulmuyor. Rosenber Research’ün baş ekonomisti David Rosenberg, Bitcoin’i bir balon olarak adlandırarak, şu ifadelerde bulundu; "Bitcoin’de bu kadar kısa bir süre içerisinde yaşanan parabolik hareketlerin son derece anormal seviyede güvensizlik yarattığını söyleyebilirim.”