Bitcoin, 35 Bin Dolara Ulaşarak Rekorunu Yeniledi

Kripto para birimi Bitcoin, hızını alamayarak bir yeni rekora daha imza atmış oldu. Dünyanın en popüler kripto para borsası Binance'de yer alan bilgilere göre Bitcoin, 35 bin 766 dolar seviyesine ulaşarak yatırımcılarını bir kez daha sevindirdi.

2020 yılında yatırımcısını sevindirmeyi başaran Bitcoin, 2021 senesine de hızlı bir giriş yaptı. 2 gün önce sert bir düşüşün ardından tekrar yükselen kripto para, dünyanın en popüler kripto para borsalarından olan Binance'te yer alan bilgilere göre son 24 saatte %19 yükselerek 35 bin 766 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza atmış oldu.

24 saat içerisinde yaşanan artışla birlikte Bitcoin’in piyasa hacmi, 585.08 milyar dolardan 653.7 milyar dolara yükseldi. Küresel yatırım şirketi Skybridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci, son yaşanan artışla birlikte Bitcoin’in altınla aynı değerde olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Bitcoin'in uzun vadede 146 bin dolara ulaşması bekleniyor

ABD yatırım bankası JP Morgan’da çalışan stratejistler, Bitcoin’in uzun vadedeki hedefinin 146 bin dolar olacağını ve altınla aynı değere sahip olabileceğini açıklamıştı. Büyük yatırımcılar, Bitcoin’e büyük meblağlarda yatırım yapmaya devam ederse, Bitcoin’in bu hedefe ulaşması hiç de zor olmayacakmış gibi duruyor.

Bitcoin’in sert dalgalanmalarla birlikte 35 bin 766 dolara yükselmesi yatırımcıları sevindirirken, aynı zamanda endişelere de yol açtı. Aynı senaryo 2017 yılında yaşanmış ve Bitcoin hızlı yükselişin ardından düşüşe geçerek yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmıştı. JP Morgan stratejistleri, bu yükselişin sabit olmayacağını ve dalgalanmaların devam edeceğini belirtirken, piyasada yaşanan bu yükselişin ardındaki sebebin ABD’de yaşanan senato seçimi olduğu söylüyor.