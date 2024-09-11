Kripto para dünyası ne kadar ileri gidebilir dersiniz? Mesela kripto para yatırımcıları için özel bir ada olabilir mi? Bu içerikte, kripto para yatırımcıları için tasarlanan ada Satoshi Adası’ndan bahsedeceğiz

Tropik bir adada yaşarken, tamamen kripto para birimleriyle işlem yapabileceğiniz bir dünya kulağa çok ütopik geliyor değil mi?

Vanuatu Cumhuriyeti'ne ait olan Satoshi Adası bu ütopyayı gerçeğe dönüştürerek, sakinlerine tamamen dijital varlıkların kullanıldığı lüks ve fütüristik bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Adanın adı Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’dan geliyor.

Vanuatu Cumhuriyeti’ne ait küçük bir ada olan Satoshi Adası’nın ilk adımı, 2021 yılında kripto para dünyasının öncülerinden bir grup yatırımcı tarafından atıldı.

Yatırımcıların, Vanuatu Başbakanı’ndan adayı "kolonize" etmek için yasal izinleri aldığı ve ardından projeyi resmen başlattığı biliniyor

Planlara göre adanın halka açılma tarihi ise 2023 olarak planlandığı duyurulsa da henüz bu konuda bir gelişme yok.

Aksine, adanın tek kalıcı sakininin projenin operasyon başkanı Denys Troyak olduğu söyleniyor.

Satoshi Adası’nın baştan sona dijital teknolojiler üzerine kurulu bir yerleşim yeri olması planlanıyor.

Ada üzerindeki inşaatların başladığı ancak inşaat için gerekli malzemelerin adaya taşınmasının projeyi geciktiren temel sebeplerden olduğu söyleniyor.

Satoshi Adası’nda yaşamak içinse bir kripto para cüzdanına sahip olunmasının ve mülk sahibi olunmasının şart olduğu belirtiliyor.

Evlerin tamamen dijital tapularla satın alınabildiği ve vatandaşlık için NFT formatında dijital bir pasaport sunulacağı ifade ediliyor.

Adada her şeyin kripto parayla ödeneceği, projenin sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda kripto para birimlerinin gerçek dünyadaki kullanımını test etmek için bir laboratuvar görevi de göreceği belirtiliyor.

Satoshi Adası’nın aynı zamanda bir vergi cenneti olması da hedefleniyor.

Bu sayede adanın kripto para yatırımcıları ve blok zinciri projeleriyle ilgilenen şirketler için büyük bir cazibe merkezi hâline gelmesi amaçlanıyor.

Adanın STC (Satoshi Island Token) isimli kendi kripto para birimi de var. Ada içerisinde yapılacak işlemler için de bu para biriminin kullanılması planlanıyor.

Özetle, şu anda ne olacağı belirsiz gibi görünen ve âdeta kripto para ütopyası yaratmaya çalışan bu projenin akıbetini, tamamlandığında daha net göreceğiz gibi görünüyor.

Son olarak, “Yatırım tavsiyesi değildir!” diyerek bu içeriğin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım ve içeriğimizi noktalayalım.

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