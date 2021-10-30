Küçük köpek siniri diye bir şey var, kabul edelim. Büyük köpeklere kıyasla daha az tehlikeli olsalar da her an paçanıza yapışmak için daima tetiktedirler. Peki bu cinsteki köpekler neden böyle davranıyor olabilirler? Nedeni aslında bir hayli ilginç.

O tiz ve çoğu kişi için sinir bozucu olabilen havlamaları bazen asla bitmeyecek gibi gelir. Hatta komşularınızla aranızın bozulmasına bile neden olabilir. Peki bu sevimli tüy yumaklarının bu kadar çok havlamalarının ırksal bir nedeni mi var?

Aslında cevap "hayır" sayılır, nedeni büyük ölçüde psikolojiyle ilgili. Sorun "küçük köpek sendromu" adı verilen bir sebebe dayanıyor. Bu durumu önlemeniz mümkün fakat bir miktar emek sarf etmeniz gerekiyor.

Küçük olmaları, öz güvenlerinin de küçük olacağı anlamına gelmiyor. Aslında, olduklarından çok daha heybetli hissediyorlar.

Böyle olmalarının temel sebebi fazla şımartılmalarıdır. Örneğin, yoldan geçen insanlara veya diğer köpeklere havladıklarında sahipleri yeterince tepki vermez. Onları tehlikesiz bir oyuncak gibi gördükleri için bu tip hareketlerine izin verirler. Oysa büyük köpekler aynı şeyleri yaptıklarında sahipleri daha fazla tepki verir. Büyük köpekler de bu tepkiler nedeniyle koşullanırlar ve bu tip hareketlerini sınırlandırmayı öğrenirler.

Küçük köpekleri olan sahiplerin çoğu, onlara eğitim vermeleri gerektiğini bilmez. Çünkü ne de olsa köpeklerini kolayca taşıyıp iplerini rahatça kontrol edebilirler. Oysa küçük köpeklerin de en az büyük köpekler kadar eğitilmeleri gerekir.

Uygun şekilde eğitilmiş bir köpek, siz ona emrettiğiniz an havlamasını durduracaktır.

İyi eğitimin, her boyuttaki köpek için eşit miktarda etkisi vardır. Bu, köpeğinizi daha dikkatli olmaya ve komutlarınızı takip etmeye teşvik edecektir. Onlara bir kedi ya da bir bebekmiş gibi davranmaya devam ettiğiniz sürece köpeğiniz aynı davranışlarına devam edecektir. Henüz şımartılmamış köpeklerin eğitimi daha kolaydır fakat şımartılmış bir köpek de daha sonra eğitilebilir. Yani hâlâ bir umut var.

Büyük köpekler hırlayıp havlamaya başladıklarında sahipleri hemen dikkat kesilip havlamaya neyin sebep olduğunu belirlemeye çalışır. Küçük köpeklerin havlamalarını da görmezden gelmemek gerekir, çünkü dikkatinizi çekmek için daha fazla ses çıkaracaklardır. Dikkat çekme çabasına karşılık verip bir tepki verdiğinizde köpeğiniz bunu anlayıp havlamasını kesecektir veya azaltacaktır.

İşte olduğunuz saatlerde küçük köpeğinizi yalnız bırakmanız da onu endişelendirecektir.

Bu, hayatın mecburi bir gerekliliği olsa da aşırı havlama gibi davranışsal sorunlara yol açabilir. Dışlanmış hissedecekleri için huzursuz olurlar ve hislerini havlamayla gösterebilirler. Yani bu havlamalar aslında bir yaramazlık belirtisi değil, köpeğiniz ilgi bekliyor olmasının bir sonucu. Karşılık alamadıklarında ise havlama sayıları da artmış oluyor. Köpeğinizi meşgul edecek oyuncaklar almanız minik dostunuzun havlamalarını azaltabilir. Özellikle de işte olduğunuz zamanlarda eğlenecek bir şeyleri olacaktır.

Küçük köpeğinizin sokaktan geçen birine pencerede durmadan havladığını fark edebilirsiniz. Bunu yapma nedenleri potansiyel bir tehdit sezmeleridir ve bu tehlikeyi anbean size haber verirler. Bir dahaki sefere böyle anlarda yanına gidip bekleyin. Pencereden dışarı bakın ve ardından sesle bir tepki verin, hemen sonrasında yanından uzaklaşın.

Birkaç denemenin ardından sizin dışarıdaki unsurlardan rahatsız olmadığınızı anlayacaktır ve bir dahaki sefere havlama gereği duymayacaktır. Komut sayesinde havlamayı her bıraktığında köpeğinizi ödüllendirmeyi unutmayın. Şefkatle sarılıp okşayabilirsiniz veya mama verebilirsiniz.

Küçük köpeklerin daha fazla havlamalarının bir başka nedeni de boyutları ne olursa olsun bazı cinslerin diğerlerinden daha agresif olmasıdır.

Papillon, Beagle, Dakhund gibi cinsler daha agresiftirler. Köpeğiniz tipik olarak daha agresif olsa bile umudunuzu kesmeyin. Uygun eğitim ve disiplinle onlar da yola gelebilirler. Sık sık yürüyüşe çıkartın. Egzersiz yapıp temiz hava almalarının ardından eve döndüklerinde yorgun hissedecekleri için havlamak için pek de enerjik olamayacaklardır. Ayrıca stres attıkları için daha sakin olacaklardır.

Köpek yetiştirmenin bir çocuk yetiştirmekle neredeyse benzer mantıkla çalıştığı söylenebilir. Çocuğunuza da eğitim vermediğinizde muhtemelen çok bağıran ve söz dinlemeyen bir çocuk yetiştirmiş olacaksınız. Bu yüzden köpeğinizin eğitimini de ihmal etmemeniz gerekiyor.

Kaynaklar: 1, 2