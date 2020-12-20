İlk İnsanların Kış Uykusuna Yattığı İddia Edildi

Fosil uzmanları, ilk insanlara dair oldukça ilginç bir teori ortaya attı. Bu iddialara göre atalarımız kış aylarını kış uykusuna yatarak geçiriyor olabilir.

Soğuk kış ayları geldiğinde pek çok kişi enerjisinin düştüğünü ve uyumak istediğini söyler. Belki de böyle kişilerin atalarımızla olan bağları daha güçlüdür. En azından İspanya'da bulunan fosillerin gösterdiği böyle.

Ayılar, yarasalar ve bazı köstebek türleri gibi memeliler, zorlu kış aylarını geride bırakabilmek için kış uykusuna yatar. İspanya'da bulunan Neanderthal kemiklerini inceleyen araştırmacılara göre atalarımız da kış uykusuna yatıyordu.

Bütün kış uyumak

İspanya'da Atapuerca adlı fosil bölgesinde keşfedilen insan kemiklerinde, atalarımızın çok soğuk iklimle başa çıkabilmek için kış aylarını uyuyarak geçirmiş olabileceklerine dair izler bulundu. Araştırmacıların iddiasına göre kemik kalıntıları, kış uykusuna yatan diğer canlıların kemikleri ile benzer özellikler gösteriyor.

Kemik Çukuru anlamına gelen Sima de los Huesos adlı fosil bölgesinde yaklaşık 30 yıldır çalışmalar devam ediyor. Özünde bir toplu mezar olan bu bölgede yapılan çalışmalarda binlerce diş ve kemik parçası bulunduğu ifade ediliyor. Zaman içinde bu bölge, ölenlerin gömüldüğü bir nokta olarak kullanılmış. Fosillerin tarihi ise 400 bin yıl kadar öncesine gidiyor.

Bölgede çalışmalarına devam eden ve Thrace Democritus Üniversitesi'nden Antonis Bartsiokas ile birlikte çalışan Juan-Luis Arsuaga, L'Anthropologie adlı dergide yayımlanan makalesinde bölgede bulunan fosillerin, her yıl birkaç aylık süreyle farklı şekilde büyüyen kemiklerden oluştuğunu söyledi.

Daha uzun süre hayatta kalmak için

Araştırmacıların iddiasına göre ilk insanlar, "kaynakların kısıtlı olduğu uzun süreçte yağ depolamak için bir metabolik durum geliştirdi." Bu dönemde insanlar kış uykusuna yattı ve bu durum da kemiklerde iz bıraktı.

İnsan kemiklerinde bulunan lezyonların diğer kış uykusuna yatan canlılarla benzer şekilde olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca kış uykusuna yatan ayılara ait kemik örneklerinin de bulunması bu durumun ayılarla aynı şekilde gerçekleşiyor olabileceğine de işaret ediyor. Sizce geçmişte gerçekten de insanlar kış uykusuna yatıyor muydu?