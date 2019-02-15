Kulağının Yerinde İkinci Bir Ağız Olan Köpek Bulundu

Oklahoma’da bir barınakta bulunan köpeklerden biri olan Toad, kulağının yerinde salyaları akan ikinci bir ağzı olması dışında normal bir köpek.

Sahipsiz bir canlı olarak sokaklarda yaşayan Toad, Oklahoma’da kurtarılmış bir sokak köpeği. Toad'ın bir kulağı ve iki ağzı var.

Köpeği kurtaran Mutt Misfits’in kurucusu, “Köpeği görür görmez diğer köpeklerden farklı olduğunu anladık. Başta agresif olan köpeğin bu davranışları, o ve ben birlikte zaman geçirdikçe kayboldu.” diyor.

Barınak veterineri, ilk muayenede köpeğin fazladan kulağı olduğunu düşünmüş. Daha sonra kısırlaştırma işlemi için köpeği bayılttıklarında köpeğin aslında bir kulağının ve iki ağzının olduğunu anlamışlar.

Yine de Toad halinden çok da şikayetçi değil. Heather, ilk başta köpeğin ikinci ağzında sadece iki diş olduğunu sanmış ancak yapılan incelemeler, kırılmış ve çürümüş başka dişlerin de varlığını ortaya çıkardı. Bu dişler temizlenip çekildikten sonra Toad sağlığına da kavuşmuş oldu. Köpeğin iki ana dişi ise kafatasına bağlı oldukları için çekilmedi.

Oldukça nadir bir vaka olduğu için kulak yerine ağız olmasının köpeğin sağlığına nasıl etki edeceği şu anda bilinmiyor.