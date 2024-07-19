Küresel çapta bilgisayar sistemlerinin çökmesine yol açan CrowdStrike sorunuyla ilgili geçici çözüm yolu geliştirildi. Geçici çözüm, bir CrowdStrike moderatörü tarafından paylaşıldı.

Bugün kelimenin tam anlamıyla tarihe tanıklık ediyoruz. Kurumsal firmalara yönelik bulut tabanlı siber güvenlik firması CrowdStrike'ın Falcon isimli antivirüs platformu üzerinde yaptığı bir güncelleme, Windows bilgisayarların mavi ekran hatası vermesine yol açtı. Küresel çapta hizmet veren Falcon'un belki de milyonlarca bilgisayarda kullanılıyor olması, küresel çapta onlarca şirketin hizmetlerinin durmasıyla sonuçlandı.

CrowdStrike ve Microsoft, yaşanan sorunun düzeltilmesi için çalışmalarını sürdürüyor olsalar da henüz bu durum gerçekleşmedi. Ancak bir CrowdStrike moderatörü, yaşanan sorunla ilgili geçici bir çözüm yolu üretti. Yapılan açıklamaya göre şimdi paylaşacağımız yöntem, sorunun çözülmesini sağlıyor.

Küresel kesintiyi aşmanın bulunan geçici çözüm yolu şöyle

Adım #1: Windows'u güvenli modda veya kurtarma aracıyla başlatın.

Windows'u güvenli modda veya kurtarma aracıyla başlatın. Adım #2: C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike adresine gidin.

C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike adresine gidin. Adım #3: "C-00000291*.sys" dosyasını silin.

"C-00000291*.sys" dosyasını silin. Adım #4: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Eğer siz de kullandığınız bilgisayarda sorun yaşıyorsanız Reddit üzerinden paylaşılan bu geçici çözüm yolunu deneyebilirsiniz.

Küresel kesintiyle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz: