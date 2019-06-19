Grönland'ın Eriyen Buzlarının Oluşturduğu Trajik Görüntü

Gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olan küresel ısınmayı tüm ciddiyetiyle ortaya koyan müthiş bir fotoğraf paylaşıldı.

Küresel ısınmanın gezegenimiz için müthiş boyutta bir tehlike oluşturduğu artık inkar edilemez bir gerçek olmuş durumda.

Yalnızca geçtiğimiz hafta Grönland’daki 1,8 milyar ton buz, bir gün içerisinde eridi. Aynı gün içerisinde paylaşılan bir fotoğraf, gündeme oturarak durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsünde Okyanus ve Buz Merkezinde araştırmacı olan Steffen Olsen tarafından çekilen fotoğrafta kızak köpeklerinin, kilometrelerce erimiş buz içerisinde bir kızağı çektiği görüntülendi.

İklim araştırmacısı Ruth Mottram, Steffen projesinin yerel avcılarla iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğini ekledi. Qaanaaq’ta bulunan avcılar ve iklim araştırmacıları, Inglefield Bredning’de bulunan denizdeki buzu ve okyanus durumlarını inceleyerek verileri kaydediyor. Şu an için bölgeden birkaç yıllık verinin elde edildiği biliniyor.

Grönland’da gerçekleşen bu devasa erimenin sebebi olarak Grönland’da bulunan iki yüksek basınç sistemi gösterildi. Bu yüksek basınç sistemlerinden biri, Mayıs ayında ABD’nin güneybatısındaki ciddi sıcak hava dalgalarına sebep olan sistemle aynı. Basınç sistemlerinin etkileri sonucunda Grönland, beklenmedik sıcaklıklarla karşılaştı. Bu da korkunç büyüklükteki buz kütlelerinin erimesine neden oldu.

Normal şartlar altında buzulların erimesi ve tekrar donması alışılmış bir olay olsa da küresel ısınmaların da etkisiyle gelecekte çok daha ciddi deniz yükselmeleri görüleceği düşünülüyor. Grönland’ın çevresinin, önümüzdeki yıllarda çok ciddi değişimler yaşaması bekleniyor.