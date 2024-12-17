Vatandaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden beraberinde getirdikleri ürünler için gümrük vergisi uygulanacak. Resmî Gazete'de yayımlanan karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidip bir şeyler alıp gelen vatandaşları üzecek bir karar yayımlandı. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Doğrudan Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9269)" ile vatandaşlar, KKTC'den getirdikleri ürünler için de gümrük vergisi ödemek zorunda olacaklar.

KKTC, en azından bazı ürünlerde Türkiye'ye kıyasla oldukça uygun fiyatlı bir ülkeydi. Hâl böyle olunca vatandaşlar, KKTC'yi ziyaret edip alışveriş yapıyorlardı. İşte artık bunun bir avantajı kalmadı. KKTC artık vergilendirme açısından Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı kategoride yer alacak.

Yeni karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi

Resmî Gazete'de yayımlanan karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yani vatandaş, bugün itibarıyla KKTC'den beraberinde getireceği ürün için gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak.

Resmî Gazete'deki karara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.