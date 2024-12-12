Yeni konum vergisi düzenlemesi, coğrafi verilerle ticaret yapan şirketler için yürürlüğe girdi. İzin belgesi ücretleri yerli ve yabancı şirketlere göre değişiyor.

Konum vergisi, Türkiye'de coğrafi verilerle ticaret yapan şirketleri ilgilendiren yeni bir düzenleme olarak Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Düzenleme, harita ve navigasyon verileri üreten büyük ölçekli şirketleri kapsıyor, ancak küçük işletmeler ve bireyler için herhangi bir vergi yükümlülüğü getirmiyor.

Konum vergisi olarak bilinen bu düzenleme, harita ve navigasyon hizmetleri sağlayan şirketleri hedef alıyor. Google Maps, Yandex Maps, Apple Maps gibi platformlar, uydu görüntüsü yazılımları ve araç takip sistemleri gibi coğrafi veri üreten ve ticari amaçla kullanan işletmelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na izin belgesi alması gerekiyor.

İzin belgesi ne kadar olacak?

İzin belgesi için ödenecek bedel, şirketlerin yıllık net satışlarına göre belirleniyor. Yerli şirketler için ücretler 1.750 TL ile 1 milyon 750 bin TL arasında değişiyor. Yabancı şirketler içinse bu ücret, 1.250 kat daha fazla olabiliyor. Bireyler veya küçük işletmelerin sosyal medya üzerinden konum paylaşmaları bu düzenlemeden etkilenmiyor. Yalnızca coğrafi verileri ticari amaçlarla toplayan ve satan şirketler, belirlenen izin bedellerini ödeyerek faaliyet gösterebilecek.

İzin belgesi almayan şirketlere ağır cezalar uygulanacak. İzin bedelinin ödenmemesi durumunda ceza, izin bedelinin 10 katına kadar çıkabiliyor. Yabancı şirketler için bu ceza, yerli şirketlere göre iki katına kadar yükseliyor.