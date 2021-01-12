Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu. Konuyla ilgili olarak WhatsApp'tan bilgi ve belge talep edilecek.

Facebook’un WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi güncellemesinin yankıları devam ediyor. Görünen o ki Facebook, söz konusu güncelleme nedeniyle Türkiye’de sıkı bir yasal inceleme sürecinden geçecek. Zira Rekabet Kurumu’nun ardından şimdi de Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Konuyla ilgili açıklamalar, bizzat Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir'den geldi. Açıklamaya göre KVKK, WhatsApp hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep edecek

Bu andan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’tan konuyla ilgili olarak bilgi ve belge talep edecek. Kurul, süreci takip ettikten sonra 8 Şubat’ta yeniden değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek. KVKK, dün yapmış olduğu açıklama ile bugünkü toplantısında ele alınacak konulardan birinin WhatsApp olacağını duyurmuştu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp hakkında inceleme başlatan Türkiye’deki tek resmi kurum değil. Rekabet Kurulu da dün yapmış olduğu açıklama ile Facebook hakkında resen soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.