Lamborghini, Eylül Ayında Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Volkswagen çatısı altında yer alan ve satılma riskiyle karşı karşıya kalan İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, eylül satışlarında rekor kırdı. Şirket, eylül ayı içerisinde 700'den fazla otomobil satmayı başardı.

Süper otomobil denildiğinde akla ilk gelen markalardan bir tanesi olan Volkswagen çatısı altındaki Lamborghini, satılma riskiyle karşı karşıya gelmiş durumda. Ancak İtalyan süper otomobil üreticisi, eylül ayındaki satış rakamlarıyla neden satılmaması gerektiğini üst şirketine gösterdi.

Lamborghini, diğer Volkswagen markaları gibi ya da bir diğer yüksek performanslı araç üreticisi Porsche gibi yüksek satış rakamlarına ulaşamasa da eylül ayında rekor sayıda araç satışı gerçekleştirdi: 738. Sayı ilk bakışta çok yüksek gibi gelmese de ultra lüks otomobil klasmanında yer aldığını ve COVID-19 salgınını düşünecek olursak şirket için oldukça etkileyici bir sayı olduğunu söylemek gerekiyor.

Lamborghini, eylül ayında rekor kırdı

Satış rakamlarına göre son üç ay içerisinde 2.083 otomobil satışı gerçekleştirildi. Lamborghini Urus, geçtiğimiz temmuz ayında 10.000'inci satışını gerçekleştirdi ve Lamborghini Aventador ile kafa kafaya gelmiş oldu.

Markanın en çok satan modellerinden olan Huracan Evo'nun yanı sıra Huracan RWD Spyder, Sian Roadster ve Essenza SCV12 gibi yeni modeller de şirketin yüzünü güldürmeyi başaran otomobiller oldu.

Kısa bir süre sonra F1 CEO'su olacak olan Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, "Bu sonuçlar oldukça gurur verici, yıllardır yaptığımız çalışmaları doğrulamış oldular" dedi. Domenicali, ekiplerinin büyük bir esneklik, öngörü ve harekete geçmeye hazır bir durum sergilemesi sayesinde büyük bir belirsizliğin üstesinden geldiklerini dile getirdi. Müşteriler ve tutkunlarla iletişime geçmek için yeni yollar deneyimlediklerini söyleyen Domenicali, yeni hedeflere yürümeye de devam ettiklerini dile getirdi.