Land Rover, Ekim 2026 döneminde Range Rover, Defender ve Discovery modelleriyle premium SUV satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

Land Rover, Ekim 2026 döneminde premium SUV pazarında lüks tasarım, arazi kabiliyeti ve farklı motor seçeneklerini bir araya getiren modelleriyle dikkat çekiyor.

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Yeni bir Land Rover satın almayı düşünenler için aracın güncel liste fiyatının yanı sıra dönemsel satın alma fırsatları, finansman seçenekleri ve yetkili satıcılarda sunulabilecek özel avantajlar da karar sürecinde önemli rol oynuyor. Peki Land Rover Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, Range Rover, Defender ve Discovery modellerinde hangi fırsatlar var? İşte Land Rover Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve finansman fırsatları...

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Land Rover Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Range Rover Evoque 6.878.352 TL - Discovery Sport 8.412.464 TL - Range Rover Velar 11.432.607 TL - Defender 14.398.880 TL - Discovery 17.285.324 TL - Range Rover Sport 22.022.616 TL - Range Rover 28.015.843 TL -

Range Rover Sport: 3,5 Milyon TL'ye Varan Takas Desteği

Land Rover, Range Rover Sport modelinin 2025 ve 2026 model yılına ait sıfır araçlarında 3.500.000 TL'ye varan takas desteği sunuyor. Kampanya kapsamında araç satın almak isteyenlerin, mevcut otomobillerini takasa vererek bu avantajdan yararlanması mümkün.

Range Rover Velar: 2 Milyon TL'ye Varan Takas Desteği

Range Rover Velar satın almayı düşünenler için 2.000.000 TL'ye varan takas desteği sunuluyor. Kampanya, 2025 ve 2026 model yılına ait sıfır Velar araçlarını kapsıyor.

Range Rover Evoque: 1,3 Milyon TL'ye Varan Takas Desteği

Range Rover Evoque modelinde 1.300.000 TL'ye varan takas desteği bulunuyor. Kampanya, 2025 ve 2026 model yılına ait sıfır araçları kapsıyor ve 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli.