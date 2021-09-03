İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygunlarını konu alan La Casa De Papel'in ekranlara veda edeceği 5. sezonu yayınlandı.

Netflix'in bugüne kadarki en başarılı dizilerinden La Casa de Papel, beşinci ve son sezonuyla ekranlara veda ediyor. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan soygun temalı dizinin son sezonunun ilk kısmı, bugün yani 3 Eylül itibarıyla yayınlandı.

Beşinci sezonun ilk kısmı, toplamda beş bölümden oluşuyor. Herkesin heyecanla beklediği ilk beş ölüm, çetenin 100 saatten fazla bir süredir İspanya Merkez Bankası'nda kapalı kaldıktan sonra yaşayacağı macerayı konu alacak.

La Casa de Papel yeni sezonun ilk 15 dakikası:

La Casa de Papel'in hayranlar üzerinde yarattığı heyecanı siz zaten biliyorsunuz. Hayranlar yeni sezon hakkında o kadar sabırsızdı ki Netflix, yeterli gelmeyen fragmanlardan sonra heyecanı ikiye katlamak adına yeni sezonun ilk 15 dakikasını yayınlamıştı.

Bugün itibarıyla 5. sezon ilk kısım bölümleri yayınlandı ve izleyiciler, ekibin İspanya Merkez Bankası'ndan nasıl kaçıp kaçamayacağına şahitlik edecekler. 5. sezonun ikinci kısmı, yani La Casa de Papel'in ekranlara veda edeceği bölümler ise 3 Aralık 2021'de yayınlanacak.

La Casa de Papel'in 5. sezonunu hemen izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.