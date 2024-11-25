Arcane'in Yapımcısı Duyurdu: League of Legends Evreninde Geçen 3 Yapım Daha Geliyor!

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Arcane'in yapımcılarından Christian Linke, League of Legends evreninde geçecek 3 yapımın daha yolda olduğunu söyledi. Yapılan açıklamaya göre projelerden biri, 1 yıldır geliştirme aşamasında.

Dünyanın en popüler MOBA oyunlarından League of Legends (LoL), Arcane isimli proje ile sinema ve dizi sektörüne giriş yaptı. Fakat Arcane, daha birkaç gün önce yayımlanan 3 bölümü ile sona erdi

Bu demek olmuyor ki LoL evreni, sinema ve dizi sektörüne tamamen veda etti. Dizinin yapımcılarından Christian Linke, konuyla ilgili açıklamasında yeni projelerin yolda olduğunu resmen doğruladı. Yapılan resmî açıklamaya göre üç proje daha yolda.

Projelerden biri için 1 yıldır hazırlanılıyor

League of Legends dizileri devam edecek

Christian Linke tarafından yapılan açıklamaya göre LoL evreninde geçecek bir sonraki proje, yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Diğer projelerle ilgili bir şey söylemeyen Linke, yeni projelerin Noxus, Ionia ve Demacia isimli bölgelerde geçeceğini duyurdu. Bu açıklama, yeni projelerin Ambessa, Mel, Irelia, Master Yi, Shen, Zed, Fiora, Garen, Kayle veya Lux'e odaklanabileceği anlamına geliyor.
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League of Legends evreninde geçecek projelerle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Yapımlarla ilgili yeni bilgiler paylaşıldıkça bunları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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Kaynak : https://www.dexerto.com/tv-movies/arcane-showrunner-reveals-3-more-league-of-legends-tv-shows-in-production-2988970/
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