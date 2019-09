League of Legends Yama Notları: 9.19 ile Neler Değişti?

League of Legends ’e her ay gelen yama notları ile güncellenecek bu içerikte yamanın en önemli kısımlarını bulabilirsiniz.

League of Legends, günümüzde hâlâ milyonlarca aktif oyuncuya sahip olan bir oyun. 2009 yılında piyasaya sürülen oyunun her sene ülkeler ve ayrıca Dünya çapında (Worlds 2019) turnuvaları düzenleniyor. Oyunun bu kadar sevilmesinin en büyük sebeplerinden biri de LoL’ün ücretsiz olması. Ülkemizde de oldukça popüler olan oyuna, geliştirici Riot Games tarafından her ay dengeleme yamaları geliyor.

Bu içerikte ele alacağımız konu bu, LoL yama notları. Oynaması eğlenceli olduğu kadar Lol, aynı zamanda bir taktik ve zekâ oyunu. Her şampiyonun kendine has özelliklerinin hangi durumda ne kadar işlevsel olduğunu bilmek bazen oyun bile kazandırabiliyor (Bronz ELO hariç, orası bambaşka bir evren).

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, oyuna her ay dengelemeler içeren yamalar yapılıyor. Bu yamalar bazen okuması uzun ve sıkıcı olabiliyor. Biz de Webtekno olarak bu yama notlarının en can alıcı kısımlarını, gelen her yama ile birlikte güncelleyerek sizlere sunacağız.

League of Legends 9.19 Yaması: Dünya Şampiyonası hazırlıkları

Şampiyonlara gelen en önemli güçlendirmeler:

Blitzcrank:

Bu yamanın en öne çıkan güçlendirmelerinden biri Blitzcrank’e geldi. Blitzcrank’in Q yeteneğinin (rakipleri yakalayıp kendinize çektiğiniz yetenek atışı) menzili 1050’den 1150’ye çıkarıldı. Ayrıca ultisinin azami pasif yükü 2 işaretten 3 işarete yükseltildi. Düşük ELO’da sıklıkla tercih edilen bu şampiyonun taşıma potansiyeli, Büyü Hasarı eşyaları ile bir hayli arttı diyebiliriz.

Orianna:

Orianna, geçtiğimiz yıllarda Dünya Şampiyonası’nda fazlasıyla kullanılan, bu sebeple birçok zayıflatmaya maruz kalan bir şampiyon. Riot, Orianna’yı bu seneki Dünya Şampiyonası’nda görmek istiyor olacak ki şampiyonun ultisinin hasarı 150/225/300 (+0,7 Yetenek Gücü) iken yeni hali 200/275/350 (+0,8 Yetenek Hasarı) oldu.

Ashe:

Ashe de bu yamada hatırı sayılır bir güçlendirme aldı. Ashe’in pasifi artık 1-18 seviye aralığında %15-30 arası yavaşlatma yerine %20-30 yavaşlatma etkisi sağlıyor. Ayrıca Ashe’in Q yeteneğinin düz vuruş sıfırlaması geri getirildi. Ashe’e getirilen bu güçlendirmenin sebebi muhtemelen yeni çıkan Vahşi Batılı Ashe kostümü ve yeni seslendirme.

Mordekaiser:

Mordekaiser’in ona kalkan kazandıran W yeteneği, artık verilen hasarın %30’unu değil %35’ini kalkana dönüştürüyor. Ayrıca artık Mordekaiser birisini Ölüler Alemi’ne (R yeteneği) aldığı zaman dışarıdan kırmızı ve mavi birer nokta olarak değil, etkileşime geçilemez iki hayalet olarak gözükecekler. Bunun sebebi ise Dünya Şampiyonası’nda seyir zevki elde edebilmek.

Heimerdinger:

Heimerdinger’in Q yeteneği artık %30 Yetenek Gücü yerine %35 Yetenek Gücü uygulayacak. E yeteneğinin sersemletme süresi ise 1,25 saniyeden 1,5 saniyeye çıkarıldı. Heimerdinger’in R yeteneğinin uyguladığı yetenek gücü de %30’dan %35’e çıkarıldı.

Şampiyonlara gelen en önemli zayıflatmalar:

Pantheon:

Pantheon’un taban büyü direnci 32,1’den 28’e düşürüldü. W yeteneği artık 3 saldırı boyunca toplam %150 Saldırı Gücü uygulamak yerine 1-18 seviye aralığında 3 saldırı boyunca toplam %135-165 arası artan Saldırı gücü şeklinde işleyecek. Özetle Pantheon’un erken oyundaki gücü azaltılıp, oyun sonuna doğru olan gücü artırılmış.

Yuumi:

Yuumi için 9.19’un ‘şamar oğlanı’ diyebiliriz. Yuumi’nin Q yeteneğinin yavaşlatma süresi önceden %20/32/44/56/68/80 şeklinde artarken artık tüm seviyelerde %20’de sabit. Ayrıca Q’nun yavaşlatma süresi 1,5 saniyeden 1 saniyeye düşürüldü.

Sejuani:

Hem tanklık hem hasar hem de kitle kontrol bir şampiyonda buluşunca zayıflatma tabii ki kaçınılmaz oluyor. Bu sebeple Sejuani’nin rakiplerini dondurup hasar vermesini sağlayan pasifi, artık 1, 7 ve 14. Seviyelerde rakibin azami canının %10/15/20’si yerine her seviyede sabit olarak rakibin azami canının %10’u değerinde hasar vuruyor.

Tahm Kench:

Tahm Kench’in E yeteneğinin gri can iyileştirmesi artık sabit değil. Bütün seviyelerde sabit olarak %75 gri can yenileme artık 1-18 seviye arasında gri canın %30-%100’ü olarak değiştirildi. Bu sayede Tahm Kench’in erken oyundaki kuvveti azaltılıp, oyun sonu gücü dengelenmiş oldu.

Karma:

Karma, hali hazırda sahip olduğu güç ile fazlasıyla taşıma potansiyeline sahip bir ‘destek’ şampiyonu. Profesyonel arenada da çok tercih edilen Karma’nın dolayısıyla bir zayıflatma alacağı belliydi. Karma’nın 1. Q yeteneğinin hasar oranı %60 Yetenek Gücü’nden %40 Yetenek Gücüne düşürüldü.

League of Legends'e gelen yeni ilgi çekici kostümler:

Şampiyonlar Şampiyonu Ryze:

9.19 ile birlikte gelen en ilgi çekici kostüm, Şampiyonlar Şampiyonu Ryze oldu zira kostümün sahip olduğu yenek efektleri ve renk paleti oldukça epik görünüyor. Şampiyonlar Şampiyonu Ryze kostümü, League of Legends mağazasında 1350 RP değerinde satışa çıkmış durumda.

Hextech Amumu:

9.19 yamasının bir diğer güzel kostümü ise Hextech Amumu oldu. Kostümdeki Amumu’nun kafasının vücudundan ayrı olması animasyonu kostümü oldukça eğlenceli bir hale getiriyor. Yeteneklerin ses ve görsel efektleri de aynı şekilde eğlenceli hale getirilmiş. Hextech Amumu, League of Legends mağazasında belirli bir mücevher miktarı karşılığında işlenebilecek.

Çözülen önemli hatalar: