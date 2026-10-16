LeBron James'in Özel Maybach'ı Açık Artırmaya Çıkıyor: Geliri Eğitime Gidecek

LeBron James'in tercihleri doğrultusunda hazırlanan Mercedes-Maybach S680, açık artırmayla yeni sahibini arıyor. Mercedes'in MANUFAKTUR kişiselleştirme programıyla tasarlanan otomobil; açık fildişi gövdesi, mavi deri döşemeleri ve yıldız basketbolcunun kişisel taç logosuyla standart modellerden ayrılıyor.
New York'ta düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak otomobilden elde edilen gelirin tamamı, James'in memleketi Akron'daki öğrencileri ve ailelerini destekleyen I PROMISE programına aktarılacak.
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LeBron James'in imzasını taşıyan tasarım
Otomobilin dış cephesinde açık fildişi rengi, iç mekânında ise Stormy Weather mavisi Nappa deri kullanılıyor. Standart V12 logosunun yerini James'in kişisel taç amblemi alıyor.
Ailesine ve memleketine özel ayrıntılar
Kapı eşiklerindeki metal plakalarda James'in çocukları Bronny, Bryce ve Zhuri'nin doğum tarihleri bulunuyor. Orta konsoldaki plakada ise memleketi Akron'un koordinatları ve “Kral Çok Yaşa” anlamına gelen “LLTK” kısaltması yer alıyor.
Açık artırma ne zaman?
Gooding Christie’s tarafından düzenlenecek müzayede, 20-21 Kasım tarihlerinde New York'taki Javits Center'da gerçekleştirilecek. Otomobil, etkinlik öncesinde 9-16 Kasım tarihleri arasında Mercedes-Benz Manhattan'da sergilenecek.