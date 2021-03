Left 4 Dead Benzeri Oyun Aliens: Fireteam, Bu Yaz Geliyor

2021 yılı oyun piyasası için hareketli geçecek gibi duruyor. Left 4 Dead benzeri co-op shooter oyun Aliens: Fireteam, 2021 yılında piyasaya sürülecek. 2015 yılında kurulan Cold Iron Studios’un piyasaya süreceği Aliens: Fireteam, Left 4 Dead severler için adeta ilaç niyetinde olacak.

Alien evreninde geçecek Aliens: Fireteam’in duyurusuyla beraber, birçok oyun sever büyük heyecan duymaya başladı. Uzun zamandır eğlenceli bir Alien oyunu piyasaya sürülmemesiyle beraber, filmle paralellik gösterecek oyunun Alien üçlemesindeki olaylardan 23 yıl sonra geçmesi bekleniyor.

Cold Iron Studios’un kurucularından olan Craig Zinkievich tam anlamıyla bir Alien hayranı. 1986 yapımı Aliens 2’nin o kadar hayranıymış ki, oyunu yapmak o zamanlardan beri en büyük hayaliymiş. Oyunun genel teması isminden de anlaşılacağı üzere Alien evreninde geçiyor ve Co-op bir oynanış mekanizmasına sahip. Aynı zamanda oyunda yine RPG öğeleri öne çıkıyor.

2202’ye gitmeye hazırlanın:

Xenomorph (Alien) salgını tüm dünya tarafından biliniyor. 2187 tarihinde çıkan Sömürge Koruma Yasası’yla Xenomorph’lardan korunmak için savaş gemileri görevlendiriliyor. USS Endeavour’da çaylak bir askeri oynadığımız hikayede bir tehlike çağrısı sonucunda Katanga isimli gezegenin yörüngesine giriyoruz.

Katanga’ya gidince aksiyon başlıyor. Her taraftan vıcık vıcık çıkan Xenomorph’larla amansız bir mücadeleye giriyoruz. Özellikle Xenomorph kovanına zıpladığımız anda aksiyon inanılmaz artacak. Gunner, Demolisher, Technician, Doc ve Recon sınıflarından birini seçerek maceraya atılacağız. Oyunun zorluk seviyelerine göre friendly fire, yani dost ateşinin açılıyor olduğunu da kesinlikle unutmamalısınız. Bize göre her açıdan inanılmaz bir shooting deneyimi sunacak oyun; PC, PS5, PS4, Xbox Series X ve Xbox One için piyasaya sürülecek.