Popüler kültürün en ünlü bilim kurgu serilerinden biri olan Alien (Yaratık), yıllardır beklenen ancak bir türlü gelmeyen beşinci filmi ile bir kez daha gündemde. İkonik seride Ellen Ripley karakterine hayat veren Amerikalı aktris Sigourney Weaver, yapımcı Walter Hill'in kendisine, Alien 5’ten 50 sayfalık bir senaryo gösterdiğini söyledi.

Başarılı yönetmen Ridley Scott’ın imzasını taşıyan efsanevi bilim kurgu serisi Alien’ın son filminin üzerinden tam 23 sene geçti. 20th Century Fox, 2015’in başlarında beşinci Alien filmi için District 9’dan tanıdığımız ünlü yönetmen Neill Blomkamp ile anlaşmıştı. Doğrudan orijinal serinin devamı niteliğinde olacağı açıklanan filmde, Ellen Ripley karakterine hayat veren Amerikalı aktris Sigourney Weaver’ın da olacağı konuşuluyordu.

Ardından Scott’ın, 2012'de Prometheus ile başlayan ve beş yıl sonra Alien: Covenant ile devam eden yeni Alien evrenini daha da genişleteceği haberlerini aldık. Alien: Awakening adını alması beklenen serideki üçüncü ve son film, Blomkamp’ın Alien 5 projesinin rafa kaldırılmasına neden olmuştu.

Scott, 2017 yılında bir dergiye verdiği röportajda Alien 5 ile ilgili şöyle demişti: “Bu projenin hayata geçeceğini sanmıyorum. Ortada bir senaryo bile yok ki, yalnızca birkaç sayfadan oluşan bir fikir var. Ben bu projeye yapımcı olarak katılacaktım ama 20th Century Fox bu projeyi gerçekleştirmek istemediğine karar verdi. Benim için sorun yoktu, çünkü zaten Prometheus'u çekmiştim ve Covenant üzerinde çalışıyordum”

Yakın zaman önce yapılan bir röportaj sırasında Weaver, Alien 5’e atıfta bulunarak, ikonik serinin yapımcısı Walter Hill'in film için kendisine 50 sayfalık bir senaryo okuttuğunu söyledi. Orijinal Alien serisinde Ellen Ripley karakterini canlandıran Amerikalı aktris, senaryo hakkında en ufak bir detay dahi paylaşmadı, ancak bu filmin gerçekten çekilip çekilmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz yıl 20th Century Fox’un eğlence alanındaki varlıklarını 71 milyara satın alan Walt Disney, anlaşmanın bir parçası olarak Alien’ın arkasındaki prodüksiyon stüdyosu Mouse House’u da bünyesine katmıştı. Bildiğiniz gibi Disney, R-Rates (18+) filmleri ile meşhur olan bir stüdyo değil. Zaten kan ve şiddetin doruk noktalarda olduğu Deadpool’u, aile dostu bir filme çevirme arzusu da buradan geliyor.

Kısacası Disney’in Alien özelindeki planlarının ne olduğu şimdilik belirsiz, ancak hala birçok kişi tarafından serinin en kötü halkası olarak kabul edilen 1997 yapımı Alien: Resurrection'dan beri görmediğimiz Ripley karakterini geri getirmek, seriye olan ilgiyi önemli ölçüde artırabilir.