Geçtiğimiz gün yeni Nintendo NES setinin detaylarının ortaya çıkmasının ardından LEGO, setin fiyatını ve çıkacağı tarihi resmen duyurdu. LEGO’nun yeni seti, 1 Ağustos’tan itibaren satın alınabilecek.

Geçtiğimiz gün paylaştığımız bir haberde LEGO’nun yepyeni bir LEGO seti üzerinde çalıştığını sizlere duyurmuştuk. Çin merkezli ‘VJGamer’ isimli bir sitede ortaya çıkan görseller, LEGO’nun Nintendo NES konsolunun bir setini satışa sunmaya hazırlandığına işaret ediyordu.

Ortaya çıkan görsellerden kısa süre sonra mecburen açıklama yapan LEGO da bu setin varlığını doğrulayarak Twitter üzerinden ufak da bir tanıtım videosu paylaşmıştı. Bu olayların ardından şirket, LEGO Nintendo NES setini resmen duyurdu ve setin çıkış tarihiyle birlikte fiyatını da açıkladı.

LEGO’nun yeni Nintendo NES seti:

LEGO Nintendo NES setinin duyurusunu yapan LEGO, set hakkında merak edilen tüm detayları paylaştı. LEGO’nun yeni seti, LEGO hayranlarını doyasıya tatmin edecek kadar yeterli parçaya ev sahipliği yapıyor. LEGO Nintendo NES, tam tamına 2.646 LEGO parçasıyla alıcı bulacak.

Peki bu parçaların kullanımıyla yönergeler sayesinde ortaya ne çıkacak? LEGO’nun 2.646 parçalık yeni setini yapmaya başlayanlar, bu ufak maceranın sonunda bir NES konsoluna, bir kontrolcüye, bir oyun kasetine ve CRT tipi bir televizyona kavuşacaklar. Sette bulunan kontrolcü, konsola bir kabloyla bağlanabilecek ve aynı zamanda oyun kaseti de konsola gerçekmiş gibi sokulabilecek.

Yeni LEGO setiyle gelen şeyler yalnızca bunlarla sınırlı değil. LEGO’nun sette sunduğu CRT tipi televizyon gerçek bir televizyon olmasa da ekranında aslında bir şeyler oynatıyor. Televizyon, orijinal Super Mario Bros. NES oyununu gösteriyor. Mario, çevirme kolu çevrildikçe ekranda kayıp giden engellerin üstünden zıplıyor. Ayrıca Mario’nun her hareketi orijinal Mario oyunundaki sesleri de veriyor.

LEGO, koleksiyoncuları ve LEGO hayranlarını sevindiren yeni Nintendo NES setinin fiyatını 300 dolar (yaklaşık 2.060 TL) olarak açıkladı. LEGO Nintendo NES seti, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren LEGO mağazalarından veya internet sitesinden satın alınabilir olacak. Set, 2021 yılı içinde daha fazla yerde satılacak.