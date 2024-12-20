Lenovo'nun birkaç yıl önce konsept aşamada olan katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı, seri üretime hazır gibi görünüyor. Cihazın CES 2025 kapsamında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Lenovo, bundan birkaç yıl önce katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini tanıtmıştı. Gelen son haberler, bu ürünün artık seri üretim için hazır olabileceğini düşündürüyor.

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden Evan Blass, Lenovo'nun katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarına ilişkin görüntüler paylaştı. Bu görüntüler, çektiğiniz zaman ekran boyutu neredeyse iki katına çıkan bir cihazı gözler önüne seriyor. Sunacağı deneyim açısından ilginç olacak cihaz, CES 2025 etkinlikleri kapsamında piyasaya sürülebilir gibi görünüyor.

Lenovo'nun katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı böyle görünecek

Lenovo, bu cihazdan "katlanabilir" olarak bahsediyor olsa da işin aslı öyle değil. Bilgisayarın ekranı, iki katmanlı bir yapıya sahip ve yukarı doğru çektiğiniz zaman ikinci ekran katmanı ortaya çıkıyor. Bu da karşınızda dikey olarak oldukça büyük bir ekran oluşmasını sağlıyor.

Evan Blass, Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarının teknik özelliklerine ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Ancak bu cihazın "ThinkBook Plus" olarak isimlendirilebileceği konuşuluyor. CES 2025, Lenovo'nun geleceğe yönelik planlarımızı net bir şekilde anlamamızı sağlayacak.