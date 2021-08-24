Letgo, kullanıcıların ikinci el alışveriş deneyimini güvenli hale getirecek yeni hizmetlerini kullanıma sundu. Kullanıcılar, Güvenli Ödeme ve Anlaşmalı Kargo'yu kullanarak iyzico üzerinden ödeme yapabilecekler. Ayrıca satıcılar da sattıkları bir ürünü Yurtiçi Kargo aracılığıyla anlaşmalı olarak gönderecekler.

Türkiye'nin en popüler ikinci el satış platformlarından bir tanesi olan Letgo, kullanıcıların alışveriş deneyimlerini daha güvenli bir hale getirecek olan yepyeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Letgo kullanıcıları artık, güvenli ödeme ve anlaşmalı kargo hizmetinden faydalanabilecekler. Bu sayede Letgo, kart ile ödeme yapılmasına ve satın alınan bir ürünün kargo ile güvenli ve ucuz bir şekilde nakliye yapılmasını sağlamış olacak.

Letgo tarafından yapılan açıklamalara göre platform üzerinden ödeme işlemleri, iyzico aracılığıyla sağlanacak. Yani kullanıcılar, pek çok platform ile iş birliği yapan iyzico'yu kullanarak ikinci el ürün satın almış olacaklar. Ayrıca Letgo'nun Yurtiçi Kargo ile yaptığı bir anlaşma kapsamında satılan ürünler, alıcıya hızlı bir şekilde teslim edilebilecek.

Alıcı da satıcı da korunmuş olacak

Letgo'nun uygulamaya koyduğu güvenli ödeme yapma ve anlaşmalı kargo hizmetleri, alıcıların da satıcıların da korunmasını sağlayacak. Zira alıcılar, ikinci el ürün alışverişini artık daha sistematik bir şekilde sürdürecekler. Satıcılar ise sahte para gibi dolandırıcılık yöntemlerinden korunmuş olacaklar. Letgo tarafından yapılan açıklamalara göre güvenli ödeme kapsamında, yalnızca alıcı taraftan cüzi bir komisyon alacak.

Konuyla ilgili açıklamalar, Letgo yöneticilerinden Selin Süzer tarafından yapıldı. Süzer, özellikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Biz Letgo olarak, Türkiye’de ikinci el alışverişi akıllara yerleştiren marka olma hedefi ile yola çıktık. En yeni teknolojilerle sezgisel tasarımı bir araya getirerek daha iyi bir alışveriş deneyimi yaratmak ve ikinci el alışverişi çok daha kolay ve güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir ikinci el alışveriş deneyimi yaşatmak, bu deneyimi teknoloji ve inovasyonla birleştirmek amacıyla ikinci el eşya alışverişinde güvenli ödeme ve kargo özelliğimizi devreye aldık.

Letgo'nun güvenli ödeme ve anlaşmalı kargo hizmeti; alıcının "Teklif ver" butonuna dokunmasıyla başlıyor. Satıcıya belirli bir tutar belirten alıcı, anlaşma sağlandığı takdirde iyzico üzerinden ödeme yapıyor. Ödemenin yapılmasından sonraki 5 gün içerisinde de ürünün Yurtiçi Kargo'ya teslim edilmesi gerekiyor. Alıcı, kargodan teslim aldığı ürünü Letgo üzerinden onayladığında, ürün bedeli satıcının Letgo'daki hesabına aktarılmış oluyor. Anlaşmazlıklar ise Letgo yönetimi tarafından çözüme ulaştırılıyor...