Akıllı telefon bölümünün satışı için Volkswagen AG ve Vingroup JSC ile masaya oturan LG, satış için anlaşma sağlanamaması üzerine akıllı telefon bölümünü kapatma seçeneğini önüne almış durumda.

Bir zamanlar dünyanın en popüler telefon markaları arasında yer alan Güney Koreli teknoloji devi LG’nin akıllı telefon sektörüne veda edeceği gün iyiden iyiye yaklaşmış gibi görünüyor. Konuyla ilgili olarak paylaşılan bilgilere göre LG, akıllı telefon bölümünün satışı için anlaşma sağlayamadı ve bunun yerine bölümü kapatma kararı verdi.

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre LG, akıllı telefon bölümünün satışı için Alman otomotiv devi Volkswagen AG ile Vietnamlı bir şirket olan Vingroup JSC ile görüşmeler gerçekleştirdi ancak taraflar masadan bir anlaşma olmadan kalktı. Satış için bir anlaşma sağlanamaması üzerinde LG’nin yılın ilk yarısı için tüm akıllı telefon planlarını askıya aldığı belirtildi.

LG, nisan ayında akıllı telefon bölümünü kapattığını açıklayabilir

Bloomberg’ün Güney Kore medyasından DongA Ilbo’ya dayandırdığı haberine göre LG yöneticileri şu sıralar şirketin geleceği ile ilgili kritik bir kararın eşiğinde ve LG, akıllı telefon birimi ile ilgili vermiş olduğu kararı nisan ayının başlarında çalışanlarıyla paylaşabilir.

LG gibi büyük bir markanın akıllı telefon pazarından çekilmesi üzücü bir gelişme olarak değerlendirilebilecek olsa da LG, en azından telefon sektöründe eski günlerini mumla arıyor desek yeridir. 2015 yılının ikinci çeyreğinden bu yana 23 çeyrek üst üste zarar açıklayan LG’nin akıllı telefon birimi, o günden bu yana toplamda 4,43 milyar dolar zarar etti.

LG, akıllı telefon pazarından çekilebileceğini aylar önce açıklamıştı

Ayrıca LG’nin akıllı telefon birimini satması ya da kapatmasının sürpriz bir gelişme olmadığını da belirtelim. LG CEO'su Kwon Bong-seok, geçtiğimiz ocak ayında çalışanlarına göndermiş olduğu bir şirket için notta “LG’nin soğuk bir karar alma ve en iyi seçimi yapma zamanı geldi. Şirket; akıllı telefon bölümünün satışı, pazardan çekilme ve küçülme dahil olası bütün çözümleri değerlendiriyor” ifadelerini kullanmıştı.