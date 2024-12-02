LG, UltraFine 27US550-W 4K IPS monitörünü tanıttı. UltraFine 27US550-W 4K IPS monitörünü yüksek çözünürlük ve geniş renk sklasıyla satışa çıkardı.

LG, yeni 27 inç 4K 60Hz IPS monitörünü satışa sundu. UltraFine 27US550-W, yüksek çözünürlük ve geniş renk yelpazesi ile karşımıza çıkıyor.

LG, UltraFine 27US550-W adlı yeni monitörünü tanıttı. 27 inç boyutunda ve 4K çözünürlük sunan bu IPS monitör, yaratıcılar ve profesyoneller için doğru renk temsili ve net görüntüler sağlamak amacıyla tasarlandı.

LG UltraFine 27US550-W özellikleri

90% DCI-P3 renk gamı desteği ve 10-bit renk derinliği ile etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Monitör, 60Hz yenileme hızı ve 5ms tepki süresiyle gündelik kullanım ve profesyonel işlerde iyi bir performans sunabilmeyi vadediyor.

Monitör, Super Resolution+ teknolojisi ile düşük çözünürlüklü görüntüleri iyileştiriyor ve karanlık sahnelerde görünürlüğü artıran Black Stabilizer gibi özelliklerle donatılmış. Mavi ışık azaltma ve titreşimsiz teknoloji, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor. Ergonomik standı sayesinde farklı izleme açılarına kolayca ayar yapılabiliyor, ayrıca VESA montaj desteği ile duvara monte edilebiliyor.

UltraFine 27US550-W, kullanıcı dostu bir kurulum süreci sunuyor. Monitör, DisplayPort ve HDMI bağlantı seçenekleriyle farklı cihazlara kolayca bağlanabiliyor.