LG, İki Yeni Kablosuz Kulaklığını Piyasaya Sürecek

LG'nin yakın zamanda 'Flex' ve 'Style' adında iki yeni kablosuz kulaklık piyasaya sürmesi bekleniyor.

LG tarafından alınan yeni patentlere göre şirket, iki adet yeni kablosuz kulaklık piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kulaklıklardan birinin adı LG TONE Style, diğerinin adı ise LG TONE Flex olacak.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından ‘kablosuz ses cihazı’ olarak adlandırılan ve LetsGoDigital tarafından tespit edilen aksesuarların büyük ihtimalle IFA Berlin 2019 etkinliğinde gösterilmesi bekleniyor. 6-11 Eylül arası gerçekleşecek olan bu etkinlik ve CES etkinliği, LG’nin geçtiğimiz yıllarda bu tip aksesuarları tanıttığı etkinlikler olmuştu.

Bu iki yeni aksesuar arasından en çok öne çıkanı ise LG TONE Flex. Flex, Kore teknoloji devinin yeni nesil aksesuarları, kullanıcıların daha rahat edebileceği bir şekilde üretebileceğini gösteriyor. Bu isim (flex=esnek) ayrıca, Google Asistan dışında diğer akıllı asistanların neredeyse tamamen desteklendiğine işaret ediyor.

LG TONE Style ise daha belirsiz. Bu cihazın daha çok estetik yönden cezbedici olması tahmin ediliyor. Kulaklığın şarj kutusunda bulunan ultraviyole teknolojisi sayesinde kulaklıklar kendi kendini temizleyebilir olacak ve kulaklığın şarj ömrü 24 saat olacak. Bu kulaklıkların, satın alacak kişiler tarafından özel materyallerle özelleştirilebileceği ve oldukça fazla renk seçeneğine sahip olacağı da söylentiler arasında.