LG, GX Soundbar olarak isimlendirdiği yeni ses çubuğunu duyurdu. Tasarımıyla LG'nin amiral gemisi akıllı televizyonları GX OLED ile tam bir uyum içerisinde olan çubuk, kullanıcılara benzersiz bir ses kalitesi sunuyor. Sahip olduğu tasarımla da kendine hayran bırakan GX Soundbar, fiyat açısından cep yakacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, tüketici elektroniği ürün gamına yeni bir üye daha ekledi. Bir ses çubuğu olarak karşımıza çıkan ürün, fiyatı ve teknik özellikleri ile çok konuşulacak gibi görünüyor. "GX Soundbar" olarak isimlendirilen bu ses çubuğu, tüketicilere benzersiz bir ses kalitesi ve şirketin akıllı televizyonlarıyla uyumlu şık bir tasarım vadediyor.

GX Soundbar, 3.1 kanal ses çıkışı özelliğine, ayrıca Dolby Atmos ve DTS: X ses teknolojilerine sahip. Bu da tüketiciler için fazlasıyla kaliteli bir deneyim vadediyor. Ayrıca bu ses çubuğu, LG'nin amiral gemisi akıllı televizyon serisi olan GX OLED televizyonlarla birleştirici bir estetiğe sahip. Bu tasarım, kullanıcılara sanki televizyona ait bir ses çubuğu varmış gibi hissettiriyor.

Karşınıcda LG GX Soundbar

LG GX Soundbar, gerçek surround ses vadediyor. Şirketin SPK8 kablosuz ses aparatları ile uyumlu olarak çalışan ses çubuğu, istenirse kablo bağlantılarıyla da kullanılabiliyor. Yapay zeka desteğiyle güçlendirilmiş olan ses çubuğu, sahip olduğu Hi-Res Audio sertifikası sayesinde kullanıcılara kayıpsız bir deneyim sunuyor. Otomatik kalibrasyon özelliğine de sahip olan GX Soundbar, Bluetooth ve eARC teknolojilerini destekliyor.

LG'nin GX serisi akıllı televizyonları; 55, 65 ve 77 inç büyüklüğünde ekran boyutlarına sahipler. Dolayısıyla bu ses çubuğunun da farklı boyutlarda varyantları bulunuyor. LG, GX Soundbar ile simetri takıntısı olan müşterilere odaklanıyor gibi görünüyor. Peki bu etkileyici özelliklere sahip olan ses çubuğuna sahip olmak için ne kadar ödeme yapmanız gerekiyor? Dilerseniz hemen bu sorunun cevabına bakalım.

LG tarafından yapılan açıklamalara göre 20 Temmuz itibarıyla satışta olacak.Tüm varyantlara dair fiyat açıklaması yapmayan şirket, 57 inç genişliğindeki GX Soundbar'ın fiyatının 1.299 dolar (yaklaşık 8.900 TL + vergiler) olduğunu açıkladı. Bu da bu ses çubuğunun, Türkiye pazarında çok ciddi bir fiyata satılabileceğini açıkça gösteriyor.