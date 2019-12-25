LG V60 ThinQ'in MWC 2020'de Tanıtılması Bekleniyor

Katlanabilir telefonların ortaya çıktığı günden itibaren akıllı telefonların tasarımlarında değişiklikler olmaya başladı. Ancak LG cephesinin katlanabilir telefonlara cevabı çift ekranlı telefonlar oldu. V50 ThinQ'in ardından V60 ThinQ de çift ekran özelliğiyle MWC 2020'de tanıtılacak.

LG bu yıl Mobil Dünya Kongresi'nde, 5G bağlantısı ve benzersiz bir çift ekran özelliği ile V50 ThinQ'i tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, amiral gemisi akıllı telefonunun devamı niteliğindeki LG V60 ThinQ'i yine şubat ayında Barselona'da gerçekleşecek 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmayı planlıyor.

Gelen yeni bilgilere göre LG V60 ThinQ, kullanıcılara yine çift ekran deneyimi sunacak. LG'nin "serbest menteşe" teknolojisini kullanan mevcut çift ekran özelliğinden farklı olarak, yeni telefonun çift ekranının geliştirilmiş bir katlama yapısına sahip olacağı bildiriliyor. V50 ThinQ modelinde kullanılan menteşe teknolojisi, kullanıcının ekranı istediği açıda tutabilmesini sağlıyordu.

LG, katlanabilir değil çift ekranlı telefonlarla kendini geliştirmeyi planlıyor

V50, tıpkı V35'in V30'un daha güncel hali olduğu gibi V45'in biraz daha iyileştirilmiş haliydi. Bu da demek oluyor ki V60’ın teknik özelliklerinde gözle görülür bir yükselme olacak. Ancak ne yazık ki, telefonun teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi açığa çıkmadı. Şimdilik sadece V60 ThinQ’in tıpkı gibi selefi gibi 5G desteğiyle geleceği biliniyor. Ayrıca akıllı telefonun bu ayın başlarında resmi olarak tanıtılan Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

LG, bu yıl Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı V50 ThinQ ile birlikte G8 ThinQ'i de piyasaya sürmüş olsa da, önümüzdeki şubat ayında V60 ThinQ ile birlikte yeni bir G serisi amiral gemisi telefonun tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz belli değil. Şirket, önümüzdeki yıl 5G pazarındaki varlığını artırmayı planladığından, şirketin bir sonraki G serisi telefonunun da 5G özellikli olması bekleniyor.