Samsung'dan iPhone Duo'ya Siyah Bantlı Gönderme!

Samsung, yeni reklamında Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun yan çubuğunu siyah bantla taklit etti.

Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Duo, arayüz öğelerini dikey bir sütunda toplayan yan çubuk tasarımıyla eleştiri almıştı. Ekranın önemli bir bölümünü kaplayan bu navigasyon sistemi tartışılırken Samsung da kendi yorumunu bir reklamla paylaştı. Rakibinin tasarımını taklit etmek için seçtiği malzeme ise sıradan bir siyah bant.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Reklamda Galaxy Z Fold 8’i kullanan şirket, teknik özellikleri sıralamak yerine yan çubuğun ekranda kapladığı alanı gösteriyor. Önce görüntünün bir kısmını örtüyor, sonra önünü açıyor. Aradaki farkı izleyiciye bırakıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yan çubuğun yerini siyah bant alıyor

Videoda Galaxy Z Fold 8’in ekranında bir egzersiz videosu oynuyor. Ancak sağ tarafı boydan boya kaplayan kalın, siyah bant, görüntünün bir bölümünü görmeyi engelliyor.

Bu şerit, iPhone Duo’da içerik alanını daraltan dikey navigasyon çubuğunu temsil ediyor. Samsung, Apple’ın arayüz tercihini ekrana sonradan yapıştırılmış bir parçaya benzeterek tiye alıyor.

Tek hamlede içeriğe daha fazla alan

Ardından kadraja bir el giriyor ve bandı tek hamlede söküyor. Galaxy Z Fold 8’in kapak ekranında görüntüyü örten parça kalkınca aynı alana daha fazla içerik sığdığı görülüyor.

Samsung’un şakası, yan çubuğun yalnızca yer kaplamasına dayanmıyor. Şirket, bu tasarımın içerik izlerken dikkati dağıttığını da öne sürüyor. Kendi cihazındaki ekran deneyimini ise görüntünün önüne hiçbir şey koymadan sergiliyor.

Bu kez donanım değil, arayüz konuşuluyor

Samsung bu reklamda işlemci, kamera ya da başka bir teknik özellik üzerinden kıyaslamaya gitmiyor. Doğrudan kullanım deneyimine odaklanıyor. Geniş bir ekranın ne kadarının içeriğe ayrıldığı, karşılaştırmanın temelini oluşturuyor.

Apple’ın iPhone Duo ile katlanabilir telefon pazarına girmesi rekabeti artırırken iki şirketin atışmaları da donanımla sınırlı kalmıyor artık. Arayüz ve yazılım tercihleri de reklamlara konu oluyor. Bu defa Samsung’un hedefinde, ekranın bir bölümünü kendine ayıran yan çubuk var.