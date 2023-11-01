Artık LinkedIn kulllanıcıları, platformda yapay zekânın güünü kullanarak daha verimli çalışabilecek ve kariyer koçluğu hizmetinden de yararlanabilecekler. Tabii bunun için Premium kullanıcısı olmak gerekiyor.

Yapay zekânın etkin kullanıldığı alanlardan biri sosyal medya olurken, LinkedIn de bu yıl üretken yapay zekâ modellerini platforma eklemeye başlamıştı. Hem işverenlere hem de iş arayanlar, bu sayede daha iyi bir istihdam süreci geçiriyordu. Platformun premium hesap kullanıcıları şimdi yeni yapay zekâ araçlarına erişim kazandı.

Yapay zekâ, kariyer koçu oldu

Firmanın açıkladığı yeni yapay zekâ araçları hem platformun daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak hem de iş arama sürecinde olan çalışan adaylarına kariyer koçluğu hizmeti verecek. Bu yeni deneyimle birlikte LinkedIn platformu daha çok özelleştirilebilecek.

Yeni özelliklerin ne getireceğini de gösteren LinkedIn'in paylaşımına göre, iş arama koçu sayesinde kişilerin hayallerindeki işi almaları için öngörülerle destek verilecek. Bu öngörüler işin çalışan adayına uygunluğu, kişilerin kendilerini nasıl konumlandırmaları gerektiği, mülakatlara nasıl hazırlanacakları gibi farklı alanlara yayılacak.

Diğer yapay zekâ özelliği ise kullanıcıların ana akışlarında yer alan gönderileri derleyerek özetleyecek. Makaleler, yorumlar ve sunumlar, tek bir tıkla ana noktalarıyla kullanıcının bilgisine sunulacak. Böylece kullanıcıların uzun içerikler ya da videolarla çok fazla zaman harcamasının önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca seçilen anahtar noktalar, kişilerin kariyer gelişimlerine de yardımcı olabilecek.

Derleme özelliği ayrıca Microsoft Bing aracılığıyla güncel haberleri de derleyerek dünyada olan biten hakkında kullanıcıları bilgilendirebilecek. Kullanıcılar bu aracı kullanarak sorularına da cevap bulabilecekler.